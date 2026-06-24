El Barça se rinde a Cancelo y refuerza su apuesta por el portugués

El Barça está más que satisfecho con el rendimiento que está ofreciendo Joao Cancelo y, a día de hoy, su continuidad gana cada vez más fuerza dentro del club. Aunque la dirección deportiva ya tenía prácticamente tomada la decisión de apostar por el lateral portugués, las últimas actuaciones como la de ayer con Portugal ante Uzbekistán del futbolista han terminado de reforzar una postura que ya era mayoritaria en los despachos del Spotify Camp Nou. El lateral cuajó un gran partido con su selección dando una asistencia a Cristiano Ronaldo en el primer gol del encuentro y fue sustituido a la media parte con el partido ya resuelto.

La llegada de Cancelo no estuvo exenta de dudas. Cuando Deco decidió apostar por su incorporación, buena parte de la afición azulgrana recibió la operación con cierto escepticismo. El portugués llegaba procedente del fútbol saudí, una competición con una exigencia competitiva claramente inferior a la de las grandes ligas europeas, y existían incógnitas sobre su capacidad para volver a ofrecer su mejor versión al máximo nivel.

Sin embargo, el director deportivo azulgrana volvió a demostrar su buen ojo en el mercado. Convencido de que Cancelo seguía teniendo nivel para marcar diferencias en la élite, apostó firmemente por su regreso al fútbol europeo. Una decisión que fue criticada en un primer momento, pero que con el paso de los meses ha ido silenciando a sus detractores. El internacional portugués ha respondido sobre el terreno de juego, exhibiendo personalidad, calidad y una capacidad ofensiva que encaja perfectamente en la idea de juego azulgrana.

João Cancelo: “Ni Cristiano ni Neymar tienen que demostrarle nada a nadie” / Archivo

Encantados con el portugués

Fuentes del Barça consultadas por SPORT relatan que están especialmente contentos con el gran Mundial que está completando el jugador. Tanto en la dirección deportiva como en la junta directiva existe una enorme satisfacción con su rendimiento y consideran que está demostrando que sigue siendo uno de los laterales más determinantes del panorama internacional.

De hecho, si antes ya eran muchas las voces dentro del club que daban prácticamente por segura su continuidad, tras sus últimas actuaciones la convicción es todavía mayor. La voluntad del Barça pasa por seguir contando con Cancelo y convertirlo en una pieza importante del proyecto deportivo.

Uno de los factores que juega a favor del conjunto azulgrana es la excelente relación con Jorge Mendes. El agente portugués ha colaborado con el Barça en numerosas operaciones durante los últimos años y vuelve a ser una figura clave en este caso. De hecho, Mendes se encuentra hoy en Manchester para tratar de resolver el complejo puzle de futbolistas que representa. El luso maneja múltiples operaciones cruzadas este verano y está manteniendo contactos presenciales con distintos clubes para conocer de primera mano la situación de cada uno de sus jugadores y encajar las piezas según sus intereses.

Eso sí, en el club son conscientes de que negociar con entidades saudíes nunca resulta sencillo y suele ser más lento. Sin ir más lejos, la llegada de Cancelo ya sufrió retrasos en su momento por cuestiones burocráticas y de documentación, una muestra de la complejidad que suele rodear este tipo de operaciones.

Casadó podría entrar en la operación

Tal y como ya contó SPORT, Marc Casadó podría acabar entrando en la negociación, una fórmula que facilitaría el entendimiento entre las partes mediante una operación que incluiría compensación económica. Mientras tanto, el centrocampista se encuentra valorando distintas propuestas y recopilando ofertas antes de tomar una decisión definitiva sobre su futuro.

Pese a todo, en el Barça reina el optimismo. Saben que la negociación no será sencilla, pero confían plenamente en la capacidad de Jorge Mendes para acercar posturas. Y, sobre todo, tienen claro que Cancelo ha convencido a todos. Si ya era una prioridad antes de sus últimas exhibiciones, ahora lo es todavía más.