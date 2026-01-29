El Barça ríe y el Real Madrid llora

Jornada frenética, espectacular y vibrante la octava y última de esta primera fase de la Champions. La iniciaba el Barça en la novena plaza con el objetivo de ascender al menos una posición para acabar en el Top-8 y meterse directamente en los octavos de final de la competición. Se ahorraba así jugar el play off, con el riesgo que ello conlleva, además de cansancio por tener que disputar dos partidos más en un calendario muy cargado en los próximos meses.

Empezaron los de Hansi Flick mal su partido ante el Copenhague, encajando un gol en el minuto 3. Durante mucho tiempo, estuvieron lejos del objetivo, marchándose al descanso en desventaja, pero en la segunda mitad reaccionaron para acabar goleando y consiguiendo la novena remontada de la temporada.

Con tantos de Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha y Rashford, el Barça logró una victoria para acabar quinto esta primera fase de la Champions, incluso mejor de lo que se esperaba antes del inicio de esta última jornada. Se vieron favorecidos los azulgranas por el empate entre el PSG y el Newcastle, la nueva derrota del Atlético de Madrid, esta vez ante el Bodo Glimt, y el desastroso partido del Real Madrid en Lisboa contra el Benfica de José Mourinho.

Sí, los blancos, que parecían volver a ser favoritos a todo tras golear la pasada semana en Europa a un flojo Mónaco y ganar al Villarreal el pasado sábado, volvieron a estrellarse. Se esfuma el efecto Arbeloa. Cayeron con claridad (4-2) en un partido en el que podrían haber encajado muchos más goles, en el que vieron como el portero local marcaba un gol en el último aliento que metía a los portugueses entres los 24 mejores y que acabaron con nueve jugadores por las expulsiones de Asencio y Rodrygo. Ambos serán baja en el primer partido del play off de octavos que deberá jugar el Real Madrid. Empezaban la jornada los de Arbeloa en la tercera plaza y acabaron novenos.

Los rivales

Deberán ahora esperar los blancos al sorteo del próximo viernes para saber si se la vuelven a jugar contra el Benfica de Mourinho o bien lo hacen ante el peligroso Bodo Glimt, un equipo que ha derrotado a Manchester City y Atlético de Madrid en las dos últimas jornadas de esta Champions y que la pasada temporada ya se plantó en las semifinales de la Europa League.

Se desgastará el Real Madrid durante dos semanas, mientras el Barça podrá descansar esperando los octavos de final. Los azulgranas conocen el nombre de los cuatro equipos a los que se pueden enfrentar en octavos, con un coco como el actual campeón, el PSG, entre ellos. Los otros tres son el Newcastle, al que ya derrotó a domicilio en la primera jornada de esta fase con una gran actuación de Rashford, el Mónaco y el Qarabag. Sabe el Barça, además, que el partido de vuelta de esa eliminatoria de octavos de final lo podrá jugar en casa, presumiblemente en un Spotify Camp Nou ya con 62.000 personas.