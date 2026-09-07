El Barça, el rey del gol en Europa

El Barça ha comenzado la Liga a un ritmo goleador que no encuentra rival en las cinco grandes ligas europeas. Cuatro jornadas, cuatro victorias y 17 goles a favor. Un promedio de 4,25 por partido que convierte al equipo de Hansi Flick en el conjunto más realizador de los grandes campeonatos de Europa en este inicio de curso.

El dato tiene todavía más fuerza si se pone en contexto. El Barça ha marcado cinco goles en tres de sus cuatro partidos: en el 0-5 contra el Elche, en el 5-2 frente al Rayo y en el 0-5 ante el Valencia. La única excepción fue el 2-0 contra el Athletic. En total, 17 goles a favor y solamente dos en contra, para un balance de +15.

No hay otro equipo de las cinco grandes ligas que se acerque a ese ritmo. En España, el Alavés y el Real Madrid, segundo y tercero, llevan diez goles a favor y tres en contra. En Alemania, el líder Augsburg suma siete goles en dos partidos, con un promedio de 3,50, mientras que el Bayern, por ejemplo, es sexto con cinco goles a favor y uno en contra. En Italia, la Roma también lidera con un inicio muy productivo: diez goles en tres jornadas, a 3,33 por encuentro.

La diferencia se amplía todavía más al mirar a Inglaterra y Francia. El Manchester City, líder de la Premier, lleva siete goles en tres partidos (2,33 de promedio), mientras que en la Ligue 1 el Estrasburgo suma ocho (2,66 por partido), aunque con siete encajados. El Stade Rennais lleva siete a favor y cinco en contra. Los líderes Paris FC y Olympique de Lyon, por su parte, han marcado seis goles cada uno.

Tres porterías a cero

El Barça, por tanto, no solo es el equipo que más marca: también es el que mejor combina producción ofensiva y solidez defensiva. Sus 17 goles llegan acompañados de únicamente dos tantos encajados, con tres porterías a cero para Joan Garcia. Ya es líder en solitario, con pleno de puntos.

Lamine y Joan Garcia, reconocidos como mejores delantero y portero de LaLiga Fantasy 2025-26 / Valentí Enrich

El arranque confirma una tendencia que ya se intuía en los primeros partidos: el Barça tiene muchos recursos para generar peligro y, sobre todo, está convirtiendo sus ocasiones con una eficacia extraordinaria. No depende de un único goleador ni de una única manera de atacar. El equipo encuentra gol desde distintas posiciones y mantiene una amenaza constante durante los partidos.

Líder a base de goleadas

Y eso es precisamente lo que hace especialmente llamativo el registro. El Barça no ha necesitado ganar siempre por la mínima ni resolver sus encuentros en los últimos minutos. Ha construido su liderato a base de goleadas, con tres partidos de cinco goles y una diferencia de goles que ya empieza a marcar distancias.

El festival goleador tiene, además, nombres propios. Raphinha, Fermín y Lamine Yamal suman 14 de los 17 goles del equipo en estas cuatro primeras jornadas. Pero el dato colectivo es el que explica la dimensión del inicio: el Barça no solo está ganando, está marcando a un ritmo que nadie más en Europa está igualando