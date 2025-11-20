El Barça revela los precios de los próximos partidos en el Spotify Camp Nou

El FC Barcelona ha puesto a la venta los próximos tres partidos en el Spotify Camp Nou y ha hecho públicas las tarifas de las entradas, con unos precios que de nuevo han generado un fuerte rechazo entre parte de la afición culé que ya mostró su malestar tras anunciarse el esperado regreso ante el Athletic Club.

Para el partido ante el Alavés, previsto el sábado 29 de noviembre por el 126.º aniversario del club, las entradas más asequibles se han fijado en 99 € para Gol 2 Superior, mientras que las localidades de Tribuna 1 Central alcanzan los 299€. Los socios, una vez más, tienen prioridad en la adquisición -las entradas para el público general no está a la venta- con un 20% de descuento sobre el precio publicado.

ENTRADAS SPOTIFY CAMP NOU Precios contra el Alavés (29/11): Desde 99€ a 299€ (socios con un 20% de descuento) Precios contra el Atlético (2/12) Desde 169€ a 363€ (socios, 20% de descuento) Precios contra Osasuna (13/12) Desde 99€ a 299€ (socios, 20% de descuento)

En el duelo contra el Atlético de Madrid (2 de diciembre), el coste sube: 169€ en Corner 2 Superior y 363€ en Tribuna 1 Central. Para el choque contra el Osasuna del sábado 13 de diciembre, los precios se repetirán con la misma estructura que frente al Alavés, según ha confirmado la web oficial del club.

Estos importes se suman a la polémica que rodeó el regreso del Barça al Spotify Camp Nou, sobre todo por lo elevado de las entradas. En el primer partido tras las obras –el 22 de noviembre frente al Athletic– las entradas se pusieron a la venta con precios ya habían arrancado desde 199€, llegando hasta 589€ para localidades de tribuna. Eso sí, siempre con el 20% extra de descuento para los socios.

Críticas por los precios

La vicepresidenta del club, Elena Fort, admitió recientemente que los precios son “elevados”, pero justificó que son provisionales: “Los iremos ajustando a medida que aumente el aforo y se completen las fases de la reforma”, declaró tras la reunión de la junta directiva que se celebró en Sant Cugat.

Las redes sociales se han llenado de críticas de socios y aficionados del FC Barcelona que no entienden la decisión del club de no hacer más partícipe al socio en el regreso simbólico al Spotify Camp Nou con unos precios más populares.

El colaborador de este diario y exjefe de campaña electoral de Laporta, Lluís Carrasco, aseguró que "con ese primer partido en el Camp Nou, había la oportunidad que el socio fuese el protagonista de la vuelta al estadio. Una especie de homenaje al socio, el propietario del club".