¡El Barça ya tiene respuesta del CTA!

Según ha informado El Larguero de la cadena SER, el FC Barcelona ya ha recibido contestación tras la carta formal enviada el pasado sábado a la Real Federación Española de Fútbol. La misiva, dirigida al presidente de la RFEF, al presidente del Comité Técnico de Árbitros, al responsable del VAR y al director de la Asesoría Jurídica, expresaba la profunda preocupación del club por la reiteración de actuaciones arbitrales que considera perjudiciales y carentes de un criterio homogéneo.

No obstante, según las fuentes de El Larguero de la cadena SER, la respuesta recibida no ha satisfecho a la comitiva azulgrana. El Barça considera que el VAR español es “el peor de Europa” y plantea la necesidad de poder solicitar revisiones de jugadas de manera proactiva, tal y como ocurre en la Primera RFEF.

El club catalán pretende además mantener una reunión con el ente federativo para debatir estas cuestiones y buscar mecanismos que garanticen una mayor uniformidad y justicia en las decisiones arbitrales, según ha detallado El Larguero de la cadena SER.

La postura del Barça refleja un malestar creciente en torno a la gestión del VAR y la percepción de falta de consistencia en la interpretación de las normas, un tema que seguirá siendo prioritario en las próximas semanas. Las actuaciones arbitrales que más han indignado al Barça se han producido en las últimas semanas, sobre todo en las derrotas en el Metropolitano, en la ida de las semifinales de Copa, y ante el Girona en Montilivi en LaLiga.

Ante el conjunto de Simeone el Barça vio que se anulaba un gol de Cubarsí tras más de seis minutos de revisión del VAR. En este caso incluso se reconoció que falló el semiautomático, una explicación que se usó para justificar la demora en la decisión.

La otra jugada más controvertida fue el gol del Girona cerca del minuto 90 del partido, obra de Fran Beltrán. Un gol que llega precedido de un pisotón de Echeverri sobre Koundé, dejándole dolorido en el suelo y sin poder seguir interviniendo en la misma jugada. El balón, de hecho, volvió a pasar por la zona donde estaba tendido sobre el verde el defensa francés antes de que el nuevo fichaje del mercado de invierno de los gironins enviase el cuero al fondo de las mallas de Joan Garcia.