El Barça responde a 'Som un Clam'

El FC Barcelona ha respondido con contundencia a las acusaciones vertidas por la plataforma Som un Clam, negando de manera tajante que el club esté utilizando recursos propios para hacer campaña electoral o para influir en el sentido del voto de sus socios y socias. Desde la entidad azulgrana insisten en que no existe ninguna estrategia interna con fines políticos y que cualquier información en ese sentido carece de fundamento.

En un comunicado oficial, el club ha aclarado además que "no está realizando ninguna encuesta de opinión entre los socios, ni a nivel interno ni externo". El Barça remarca que cualquier sondeo que pueda estar circulando actualmente es completamente ajeno a la institución y no cuenta con su autorización ni participación. En este contexto, el club también ha recordado que los datos personales de los socios y socias están protegidos por la legislación vigente en materia de protección de datos, lo que impide su uso sin consentimiento expreso.

Estas declaraciones llegan después de que Som un Clam volviera a cargar contra la actual situación del club, poniendo el foco en la pérdida de peso del abonado en el nuevo Camp Nou. Según este colectivo, del aforo aproximado de 45.000 espectadores previsto, menos de 25.000 corresponderían a abonados, una cifra que consideran insuficiente y perjudicial para la masa social histórica del Barça.

La plataforma reclamó, asimismo, una ampliación urgente del número de abonados, ya sea reincorporando a antiguos poseedores de abono o agilizando una lista de espera que, según denuncian, “avanza a paso de tortuga desde hace años”. Además, Som un Clam también señaló como un agravio el hecho de que haya asientos con visibilidad reducida ocupados por socios y no por turistas, una situación que, a su juicio, refleja una gestión injusta del reparto de localidades.

Con este nuevo comunicado, el FC Barcelona quiere desvincularse de cualquier sospecha de utilización política de su estructura o de sus socios, reafirmando su compromiso con la transparencia y el respeto a los derechos de su masa social.