El Barça responde a Florentino Pérez: "Sus declaraciones son patéticas y llenas de falsedades"

En la previa del partido de la jornada 36 de LaLiga entre el Deportivo Alavés y el FC Barcelona en Mendizorroza, el presidente en funciones del club culé, Rafa Yuste, compareció ante los medios justo antes de la comida de directivas.

Yuste no esquivó la polémica y contestó con dureza a las acusaciones vertidas ayer por Florentino Pérez en su rueda de prensa, especialmente las relacionadas con el caso Negreira. "Las declaraciones de Florentino me han parecido patéticas y llenas de falsedades. Me dio pena", afirmó Yuste con contundencia.

El dirigente blaugrana explicó que el club ya ha reaccionado oficialmente: "Lo hemos anunciado con un comunicado y ha estado con el departamento legal. Desde ayer está puesto en manos del departamento jurídico. Cuando tengamos más evolución de lo que se está estudiando, os lo haremos llegar. Las líneas rojas no se pueden pasar nunca, y este hombre las pasó".

"Busca encubrir un desastre deportivo"

Yuste interpretó las palabras del presidente del Real Madrid como una maniobra disuasoria: "Esta maniobra del señor Florentino Pérez para encubrir un desastre deportivo que lleva produciéndose desde hace dos años, no le llevará a nada. No vale ir con Negreira otra vez cuando nosotros hemos ganado dos ligas con jugadores de La Masia y otros que vienen de fuera, con 14 puntos de diferencia. Esto es una cortina de humo clarísima para justificar una mala gestión deportiva".

Sobre la posibilidad de que al Real Madrid le hubieran "robado" siete ligas, Yuste fue rotundo: "Esto no es así objetivamente hablando. Nosotros nos vamos a defender, a nosotros y a la afición. Por encima de todo está el club, y al club no lo toca nadie".

El presidente también defendió el mérito de los últimos títulos culés: "Que se lo pregunten a los miles de culés que estamos tan felices de haberlo ganado. Es muy difícil ganar la liga dos años seguidos; es una de las ligas más importantes".

Respecto a las relaciones entre ambos clubes, Yuste quiso separar la institución madridista de las palabras de su presidente: "Las relaciones con el Real Madrid están bien. El otro día vino Pirri y Butragueño como representantes y no tengo nada que decirles. Si el presidente hace unas declaraciones como las de ayer, las tengo que clasificar como patéticas".

Por último, Yuste miró al futuro cercano: "En julio llega Joan Laporta (hace alusión a 'La que se avecina'), nosotros seguiremos luchando para darle éxito al club y para que La Masia sea el pilar fundamental". Las palabras de Yuste llegan en un momento de máxima tensión institucional entre los dos grandes del fútbol español.