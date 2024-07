El Barça responde sobre las comisiones de Vitor Roque y Raphinha

El FC Barcelona ha respondido a las 50 preguntas formuladas el pasado 22 de mayo por Dignitat Blaugrana, entre ellas las que hacían referencia a las comisiones abonadas por el club en los fichajes de Vitor Roque y Raphinha. La respuesta azulgrana data del 19 de junio y está firmada por el secretario Josep Cubells. Dignitat Blaugrana es una plataforma que representa a un grupo de barcelonistas que quieren "un club más digno y más abierto" y este miércoles, en sus redes sociales, ha publicado las respuestas del FC Barcelona.

Uno de los temas que más preocupaban a Dignitat Blaugrana era el fichaje de Vitor Roque, entonces representado por Deco, ahora director deportivo del FC Barcelona. El Barça, a este respecto, asegura que "cuando se ofreció el cargo a Deco este prestaba servicios profesionales por cuenta propia incompatibles con su nuevo lugar de trabajo en el club. Por esta razón, necesitó un tiempo lógico y prudencial para desvincularse de sus anteriores obligaciones como agente de jugadores".

El Barça agrega también que "no" tuvieron nunca relación profesional y mercantil directa o indirecta Deco y André Cury hasta el fichaje de Deco como secretario técnico en agosto de 2023. Igualmente, el Barça añade que era conocedor de que no había, no hay, ninguna relación entre Deco y Cury ni entre Deco y Vitor Roque.

En cuanto a la comisión abonada por el Barça por Vitor Roque, el club responde: "Esta información está sujeta a las cláusulas de confidencialidad pero, en todo caso, el importe a pagar está dentro del precio de mercado en este tipo de operaciones". El Barça dice también en sus respuestas que "no hay ninguna persona física que haya cobrado una comisión por esta operación. El FC Barcelona firmó un contrato de intermediación con fecha 7 de julio de 2023 con la compañía brasileña Sandro e Ehler Assessoria y Gestao Esportiva Ltda.

Raphinha

Sobre las comisiones en el fichaje de Raphinha el club tampoco facilita ninguna cifra. Dice que "los detalles de los contratos con los agentes y los importes son fruto de la negociación que en cada caso se lleva a cabo. El importe total a pagar fue autorizado tanto por los ejecutivos como por los miembros de la Junta Directiva oportunos en función del protocolo de aprobación y firma de contratos vigente en el Club".

Asegura también que después de que Deco dejara de representar a Raphinha, "el jugador designó un abogado de Barcelona como representante para hablar de sus asuntos".