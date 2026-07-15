El Barça respira: todo resuelto Ter Stegen-Ajax y viaje inminente

Marc-André ter Stegen jugará en el Ajax de Amsterdam. Tras resolver los problemas fiscales que habían frenado la operación en los últimos días, el portero alemán del FC Barcelona viajará de forma inminente a los Países Bajos para incorporarse a la disciplina del club neerlandés.

Los porteros del FC Barcelona Wojciech Szczęsny (i), Joan García y Marc-André ter Stegen (d) durante el entrenamiento de su equipo en la ciudad deportiva Joan Gamper para preparar el partido de Copa del Rey que mañana disputarán ante el Guadalajara. EFE/Enric Fontcuberta / Enric Fontcuberta / EFE

La operación se ha cerrado bajo la fórmula de una cesión. Ter Stegen seguirá siendo propiedad del FC Barcelona, club al que llegó en el año 2014. En el aspecto económico, el Ajax asumirá una pequeña parte del salario del guardameta, aunque esta cifra podrá incrementarse a través de diversos bonus variables en función de objetivos deportivos y partidos jugados a lo largo de la temporada.

Míchel, el factor clave en el banquillo

Un elemento determinante para la llegada del portero a Amsterdam ha sido la presencia de Míchel como entrenador del Ajax. El técnico madrileño ya dirigió a Ter Stegen la pasada temporada durante su etapa en el Girona FC, y su propuesta futbolística ha sido clave para convencer al guardameta de emprender este nuevo camino en la Eredivisie.

Joan Garcia y Ter Stegen, durante un entrenamiento del FC Barcelona / Dani Barbeito

Con el acuerdo fiscal completamente solucionado, se espera que el internacional alemán viaje en las próximas horas para pasar el reconocimiento médico, firmar su nuevo contrato y ponerse inmediatamente a las órdenes de Míchel para iniciar los entrenamientos con el conjunto de Amsterdam.

No contaba para Flick

Hansi Flick no contaba con el germano bajo palos. Ya el verano pasado, tras recuperarse de la lesión que lo dejó fuera en el primer año del alemán, se le comunicó que no entraba en los planes. Sufrió una lesión grave, en enero se marchó al Girona y volvió a lesionarse de gravedad.

El arquero buscará encontrar continuidad en un Ajax que no disputará la Champions League y que aspira a recuperar el trono y la hegemonía en Holanda. Al frente de las operaciones del club capitalino, otro viejo conocido: Jordi Cruyff, director deportivo.