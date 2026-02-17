El Barça respira con la lesión de Eric Garcia

El FC Barcelona cayó frente al Girona en Montilivi en el derbi catalán por 2-1, aunque el triunfo de los locales no debería haber sido efectivo, dado que el tanto de Fran Beltrán llegó después de un meridiano pisotón de Echeverri sobre Koundé que debería haber invalidado la jugada. Dejando de lado la nefasta y negligente actuación de Soto Grado y el VAR, en clave blaugrana, la derrota pudo no haber sido la única nota negativa.

En el minuto 73, Eric Garcia abandonaba el terreno de juego después de notar unas inoportunas molestias. El jugador se retiró por su propio pie, una buena señal, pero se fue muy contrariado por los problemas físicos. El defensa fue preguntado rápidamente por Hansi Flick, pero no atendía a razones. Su enfado era lógico por marcharse tocado y por el resultado de empate que ondeaba en el marcador.

Esta mañana, después de realizarle las pertinentes pruebas médicas en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, los servicios médicos del FC Barcelona no le han diagnosticado a Eric Garcia ninguna lesión. Así que buenas noticias con el de Martorell, está bien y tan solo ha sido un susto. Por ello, el club blaugrana no emitirá ningún comunicado médico al respecto y podrá estar disponible para Hansi Flick este domingo (16:15 horas) contra el Levante en la 25ª jornada de LaLiga EA Sports.

No hay que olvidar que Eric es el futbolista del Barça que acumula más minutos esta temporada: 2.938. Es, además, el único jugador de la plantilla que ha participado en los 38 encuentros que los blaugranas han disputado hasta el momento.

A pesar de que para este martes estaba agendado el correspondiente entrenamiento matutino en el Camp Tito Vilanova de la Ciutat Esportiva Joan Gamper, Hansi Flick ha dado descanso a sus futbolistas y no vuelven a estar citados hasta la sesión del jueves.