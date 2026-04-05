Las lesiones en el Barça: pierde diez días a Bernal y respira con Araujo

Una de cal y una de arena para el Barça con Marc Bernal y Ronald Araujo. Ambos jugadores tuvieron que abandonar el césped del Metropolitano por molestias físicas, aunque no corrieron la misma suerte.

Las pruebas médicas realizadas este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper, según pudo saber SPORT, confirmaron que Bernal sufre un esguince de tobillo alto. Se trata de una lesión de primer grado que le obligará a estar aproximadamente diez días de baja, un alivio teniendo en cuenta que podría haber sido mucho peor.

De este modo, Bernal se perderá la ida de los cuartos de final de la Champions League ante el Atlético de Madrid en el Spotify Camp Nou, así como el derbi liguero frente al RCD Espanyol.

La previsión del cuerpo médico es que pueda llegar a tiempo para la vuelta europea, donde, si la evolución es positiva, podría entrar en la convocatoria y ocupar un lugar en el banquillo. Un contratiempo en un momento clave del curso para el canterano, que había ido ganando protagonismo y un puesto en el once en el último mes de competición con la baja de Frenkie de Jong.

Montaña rusa para Bernal

La noche ya empezó torcida para el de Berga en el Metropolitano. No fue titular ante el Atlético debido a unas molestias por sobrecarga. El canterano venía de participar con la selección sub-21 durante el parón y acumulaba una carga importante de partidos tras dejar atrás su lesión de rodilla. Por precaución, Flick optó por reservarlo de inicio y apostó por Eric García como pivote titular.

En el minuto 40', no obstante, Flick se vio obligado a tirar del '22'. El centrocampista entró antes del descanso sustituyendo a Ronald Araujo, que también se quejó de problemas musculares.

Pero lo que empieza mal, en esta ocasión acabó peor: el canterano tuvo que abandonar el terreno de juego en el 62’ tras notar molestias en el tobillo que se confirmaron como un esguince.

Araujo, un susto

La parte positiva, dentro del susto general, es el diagnóstico de Araujo. El uruguayo tuvo que ser sustituido en el minuto 40 del partido ante el Atlético de Madrid por unas molestias musculares que encendieron las alarmas.

El capitán también pasó pruebas médicas el domingo, que descartaron cualquier lesión. El uruguayo sufre una sobrecarga muscular que no le impedirá estar disponible para el importante duelo de ida de los cuartos de final de la Champions League, también ante el conjunto colchonero en el Spotify Camp Nou.

Araujo llegaba rodado tras el parón internacional. Disputó los 90 minutos con Uruguay frente a Inglaterra en Wembley y sumó 45 minutos más en el segundo amistoso ante Argelia. Pese a esa carga, Hansi Flick apostó por él como lateral derecho en Madrid, una posición en la que ya había actuado recientemente por los problemas de un Bernal que desplazaron a Eric al centro del campo.

Su sustitución antes del descanso generó preocupación con lo que le viene al conjunto azulgrana. Sin embargo, las pruebas han confirmado que se trata únicamente de fatiga acumulada, algo lógico teniendo en cuenta el contexto de partidos y viajes de las últimas semanas.

Más protagonismo

El central ha ido recuperando protagonismo en el equipo tras superar un periodo complicado a nivel personal que le mantuvo más de un mes fuera de la dinámica habitual. Desde su regreso, su presencia ha ido creciendo progresivamente, hasta convertirse de nuevo en una pieza importante para Flick.

Las bajas de jugadores como Jules Koundé y Alejandro Balde en el último mes han aumentado su protagonismo, con dos titularidades en los cuatro partidos previos al parón internacional, dinámica que tuvo continuidad en el Metropolitano.

Ahora, con el susto ya descartado, el Barça respira aliviado a medias: Araujo apunta a estar listo para una cita clave en Europa y lo de Bernal queda en una lesión menor.