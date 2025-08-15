El Barça por fin respira: Joan Garcia, inscrito hoy seguro... y Rashford, cuestión de horas

Por fin el Barça puede respirar un poco más tranquilo. Pese a mantener en todo momento que el conjunto de Flick arrancaría la primera jornada con Joan Garcia bajo palos y algún que otro refuerzo más inscritos, lo cierto es que no ha sido hasta el transcurso de la mañana que en el club no han pasado de los mensajes de optimismo a las certezas.

En estos momentos, fuentes del club azulgrana ya se atreven a asegurar que la inscripción de Joan Garcia está atada y bien atada. La aparición en el programa de LaLiga solo es cuestión de tiempo y no existe ni una sombra de duda al respecto. Flick podrá lucir su portero de lujo en el desplazamiento a Mallorca.

Otro caso algo distinto es el de Marcus Rashford. La situación del delantero inglés también va camino de resolverse. En el Barça son optimistas pero admiten que el club ha aportado más documentación en las últimas horas y la coincidencia con la jornada festiva puede pasar factura horaria.

En las oficinas del Barça aún confían que la inscripción de Rashford pueda concretarse hoy mismo, pero nadie se atreve a asegurarlo. En el peor de los casos, sí se confía plenamente en que la inscripción federativa debería completarse antes del encuentro frente al Mallorca.

En el club se reitera que ya se ha aportado toda la documentación necesaria para diligenciar la inscripción y en el caso de Rashford ahora solo es cuestión estrictamente administrativa. Se considera que ya no existen trabas de tipo económico.

Por supuesto, mañana, a primera hora, cuando el conjunto Flick dé a conocer la lista de convocados para el desplazamiento a Mallorca tanto Joan Garcia como Marcus Rashford estarán presentes entre la relación de expedicionarios.

El resto de inscripciones federativas deberán aguardar a la próxima semana cuando se remitirá nueva documentación a LaLiga.