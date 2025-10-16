El Barça respira con la inminente llegada de la Licencia de Primera Ocupación

El regreso al Spotify Camp Nou se está haciendo de rogar, pero el Barça espera recibir grandes noticias en lo que resta de semana. Según informamos en SPORT este mismo lunes, el club azulgrana confía en disponer de la Licencia de Primera Ocupación de la fase 1A, algo que permitiría abrir el estadio con 27.000 espectadores en las dos primeras graderías de Tribuna y el Gol Sur.

Parece que esa licencia está más cerca que nunca y el Barça debería estar a punto de recibirla. La llegada del trámite administrativo obligatorio ha hecho crecer el optimismo en la cúpula culé que sigue planificando el regreso a casa calendario en mano. Hay que recordar que el Barça-Girona, que se llegó a poner como fecha clave, se jugará en Montjuïc y el Barça-Olympiacos de la tercera jornada de la Champions League también se disputará en la montaña mágica.

El siguiente duelo en casa sería ante el Elche el domingo 2 de noviembre a las 18:30 h. ¿Será este el primer encuentro en el Spotify Camp Nou? No parece que los culés lleguen a ese día y el partido clave se trasladaría al 22 de noviembre tras el tercer parón de selecciones ante el Athletic Club con 45.000 personas en el estreno del campo.

El Spotify Camp Nou sigue sin los permisos necesarios para albergar un partido del FC Barcelona / Valentí Enrich

Las conversaciones entre el Barça y el Ayuntamiento de Barcelona son muy positivas y en estos momentos se espera que todas aquellas deficiencias que observaron los técnicos del Ayuntamiento hace unas semanas queden definitivamente solventadas. Desde el consistorio han advertido al club azulgrana que la licencia se encuentra en la recta final y su adjudicación podría llegar en cualquier momento.

Eso sí, la Licencia de Primera Ocupación de la fase 1A no implica la vuelta inmediata a Les Corts. Hay que recordar que con la fase 1A, el Barça solo podría abrir dos graderías del estadio y solo podría disponer de una capacidad para 27.000 personas, menos de la mitad de lo que se admite en el Estadi Olímpic Lluís Companys. Por eso, el área económica culé recomendó esperar a que se termine la fase 1B, que es la que permitirá la inclusión de 45.000 espectadores, una vez ya esté disponible el aforo del Lateral. Un Spotify Camp Nou con 27.000 espectadores no es sostenible a nivel económico.

Desde el club también apuntaron que el Lateral ya está terminado, así que esperan poder recibir la Licencia de Primera Ocupación tras completar los trámites pertinentes y que se hagan todas las revisiones necesarias durante el mes de noviembre para poder llegar al duelo ante el Athletic o Alavés en los últimos enfrentamientos programados para finales de noviembre.