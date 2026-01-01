El Barça respira con el 'fair play' para empezar 2026

En el último tramo de 2024 y el inicio de 2025, el FC Barcelona vivió uno de los episodios más tensos en clave reglamentaria por el fair play financiero de LaLiga: el 'caso Dani Olmo' (y también de Pau Víctor) terminó siendo un quebradero de cabeza institucional para el club azulgrana.

El Barça, que sabía que tenía margen hasta el 31 de diciembre de 2024 para regularizar la situación de ambos jugadores, inscritos de forma temporal por la lesión de Andreas Christensen, cerró un acuerdo de última hora para la cesión temporal de la comercialización de un paquete de palcos VIP del nuevo Spotify Camp Nou a la empresa New Era Visionary Group con el objetivo de generar 100M de ingresos capaces de equilibrar cuentas, regresar a la regla 1:1 e inscribir a Olmo y Víctor.

La operación, no obstante, empezó a torcerse a última hora de la tarde cuando LaLiga entendió que la transacción para validar la venta del activo no llegó a tiempo, lo que llevó a ambas instituciones a un tira y afloja que marcó las primeras horas del año que abandonamos.

La situación se enquistó por la retirada de la licencia a los jugadores azulgranas pese a que la patronal, el 3 de enero, validó la operación y devolvió al club culé a la regla 1:1 (que posteriormente le retiró), mientras que el club insistía en que había cumplido con los plazos para hacerlo antes de final de año. El embrollo llevó a la junta directiva de Joan Laporta a recurrir al Consejo Superior de Deportes (CSD) para obtener una licencia cautelar que finalmente permitió a ambos jugadores acabar la temporada, incluso teniendo en cuenta que en abril, tras el informe de la auditora Crowe, LaLiga retiró la operación del límite salarial del Barça.

No habrá 'caso Olmo'

La historia en este fin de año es distinta. Fuentes de LaLiga, como os contamos en SPORT, confirmaron que la licencia Joan Garcia quedó validada desde el momento de su inscripción y se mantendrá vigente hasta el final de la temporada, al margen del regreso de Marc-André Ter Stegen a la dinámica del equipo. Tanto desde la patronal como desde el propio FC Barcelona se insiste en que nunca existió riesgo alguno.

El dictamen de la comisión médica de LaLiga, que certificó una lesión de larga duración de Ter Stegen superior a los cuatro meses, permitió al club activar el mecanismo excepcional de inscripción para toda la temporada, ya que este año, la porción salarial liberada por la ausencia de Ter Stegen, a diferencia del año pasado con Christensen y Olmo, era suficiente sin necesidad de reinscribir al guardameta catalán de nuevo a partir del 1 de enero.

Cómo generar espacio salarial

Aunque la situación a nivel económico-deportivo no es límite como hace un año por la falta de espacio salarial para inscribir a los jugadores en plantilla, el Barça sigue en una situación complicada marcada por el 'fair play' en lo que se refiere a refuerzos para empezar el 2026.

Para salir al mercado en enero, teniendo en cuenta que el club sigue excedido en el LCPD, las dos posibilidades más viables a nivel de operaciones financieras deportivas son el uso del 80% de la ficha de Christensen -el club tiene hasta el día 9 para presentar el Informe médico a LaLiga- en caso de que la dirección deportiva encuentre a un central que encaje en los planes de Flick para lo que resta de temporada, así como la hipotética salida de Ter Stegen y la porción de ahorro de ficha del alemán en caso que su club de destino, con el Girona como favorito, asuma un % del pago.