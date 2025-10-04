El Barça 'respira' con Araujo: Uruguay lo libera para los amistosos en Malasia

Buenas noticias para el FC Barcelona y Hansi Flick de cara al inminente parón de selecciones: Marcelo Bielsa ha liberado a Ronald Araujo para los amistosos de Uruguay contra la República Dominicana y Uzbekistán en Malasia. El central blaugrana se ahorrará el largo viaje a Asia y se podrá quedar dos semanas en Barcelona para descansar y llegar en las mejores condiciones posibles al regreso a la actividad del equipo culé tras la segunda interrupción del curso por compromisos internacionales.

Tal como avanzó MD, el charrúa no formará parte de la lista de Bielsa para los duelos de preparación del Mundial 2026 de Uruguay contra la República Dominicana (viernes 10 de octubre a las 14.45 horas CET) y Uzbekistán (lunes 13 de octubre a las 14.45 horas). El combinado charrúa, que ya tiene asegurada su presencia en la próxima edición de la Copa del Mundo, tampoco incluirá a futbolistas como Fede Valverde o Darwin Núñez en una lista repleta de juveniles.

Y es que Bielsa aprovechará las circunstancias para ver de cerca a 12 jóvenes promesas del fútbol uruguayo: Paulo Da Costa (Peñarol), Brian Barboza (Peñarol), Pablo Cardozo (Danubio), Benjamín García (Montevideo City Torque), Julio Daguer (Peñarol), Yuri Oyarzo (Racing), Pablo Alcoba (Albion), Luciano González (Nacional), Agustín Dos Santos (Nacional), Alan Torterolo (Defensor Sporting), Facundo Martínez (Montevideo City Torque) y Nicolás Azambuja (Danubio).

El Barça respira tranquilo con Araujo en la previa de un parón de selecciones marcada por el 'caso Lamine'. Luis de la Fuente convocó al genio de Rocafonda a pesar de que persistían las molestias en el pubis que se agravaron precisamente en los partidos de España en septiembre y el Barça se vio obligado a emitir un comunicado médico (y descartarlo ante el Sevilla) para que el extremo se quede en casa las próximas dos semanas.