El Barça se resigna con Mingueza: "No se ha despedido de nosotros"

La temporada en LaLiga termina este fin de semana y los jugadores se marcharán de vacaciones, en algunos casos de pocos días por la disputa del Mundial. El Celta es uno de los equipos que todavía tienen mucho en juego. Ya clasificados para Europa, falta saber si su destino final es la Europa League (si empatan o ganan al Sevilla en Balaídos) o la Conference. Hace unos días, la estrella del equipo celeste, Iago Aspas, anunció su continuidad. Pero quien todavía no ha decidido su futuro es Óscar Mingueza, que acaba contrato el 30 de junio y tiene que contestar a una oferta de renovación que tiene encima de la mesa. El FC Barcelona sigue el caso, pues se guardó en su día un derecho de recompra y el 50 por ciento de una futura venta cada vez más lejana.

Celta de Vigo - Villarreal | El gol de Óscar Mingueza / LALIGA

Una incertidumbre de la que habló extensamente el entrenador de los celtiñas. Claudio Giráldez, en rueda de prensa. El de Porriño cuenta con el futbolista catalán y no pierde la esperanza de que renueve, aunque el interés de otros clubes y que los vigueses no pueden ofrecer lo que pide por su nivel lo hace complicado.

"No, para nada se ha despedido de nosotros. No puedo dar mi opinión de si soy optimista o no, veremos qué pasa. Sé que llevan todo el año hablando", explicó un Claudio Giráldez espera que se resuelva cuanto antes la situación, sea cual sea la decisión: "Cuanto antes se acabe el culebrón, mejor para todos. Si sigue aquí, encantado, y si no, desearle lo mejor porque es una persona excepcional y un gran futbolista", concluyó el entrenador del Celta.

¿Qué jugadores del Barça ficharía Claudio Giráldez? / German Bona

Lo que pudo haber sido y no será

El Barça habría podido 'pescar' un buen dinero por Mingueza el verano pasado o en este mercado invernal, pero llegar a la finalización de contrato le permitirá quedar libre y fichar por otro equipo sin que haya traspaso y por tanto, el club azulgrana no percibiría ninguna cantidad, pues el acuerdo era con el Celta si había una venta. En su 'prime' durante la temporada pasada se llegó a hablar de ofertas, especialmente de la Juventus de Turín, de 15 millones de euros. La mitad habría sido para el club azulgrana.

En ese momento, cuando llegue el 30 de junio y si todo sigue como ahora, también dejará de tener sentido el derecho de tanteo, pues quien lo fiche (seguramente, la propia Juventus) lo hará solo pagándole al futbolista la nómina y seguramente una prima de fichaje.

Mingueza, con la selección española / Pablo García / RFEF

La única opción de obtener el Barça una buena cantidad en el futuro pasaría por una renovación, pues seguiría en el Celta con la posibilidad de ser vendido más adelante. El futbolista está a gusto en Vigo y sigue sin deshojar la margarita, aunque lo más normal es que no siga después de cuatro temporadas en las que el de Santa Perpètua ha jugado 146 partidos de celeste, ha marcado 7 goles y ha repartido 15 asistencias.

Su buen rendimiento como olívico le ha llevado a debutar con al selección absoluta (hace un año) y estaría en la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial, aunque entra en pocas quinielas para la convocatoria definitiva del próximo lunes.