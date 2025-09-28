El Barça reserva a Balde para el PSG

El FC Barcelona ha facilitado esta mañana la convocatoria de los futbolistas disponibles para el encuentro de esta tarde (18:30 horas) contra la Real Sociedad en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Entre los integrantes de la lista ha sorprendido la ausencia de uno de ellos: Alejandro Balde.

El lateral izquierdo formado en La Masia sufrió una pequeña lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda durante el entrenamiento que el Barça llevó a cabo el pasado 3 de septiembre. Desde entonces, el canterano se ha perdido los cuatro encuentros que ha tenido agendados el equipo catalán: Valencia, Newcastle, Getafe y Oviedo.

No obstante, Balde ya comenzó a entrenarse con el resto del grupo el jueves; al igual que Lamine Yamal, quien sí ha entrado en la convocatoria para recibir a la Real Sociedad. Desde el 'staff' técnico de Hansi Flick se ha optado por la prudencia con el defensa y reservarlo para la tan importante cita de este miércoles.

Europa, a escena

El Barça recibirá al Paris Saint-Germain, vigente campeón de Europa, en la 2ª jornada de la Fase liga de la Champions League. Sin duda, el encuentro más complicado que tienen los catalanes agendados en esta primera ronda de la máxima competición europea de clubes.

Con su ausencia, el técnico alemán ha solucionado el 'problema' con Gerard Martín, quien se ha adaptado a la élite futbolística con un rendimiento más que notable. Junto a él, Flick también ha dado minutos al canterano Jofre Torrents para dosificar los esfuerzos del ex del Cornellà.

Así pues, con el alta médica de Alejandro Balde para enfrentarse al conjunto que dirige Luis Enrique, aliviará la enfermería blaugrana. Para entonces, seguirán de baja Ter Stegen, Joan Garcia, Gavi, Raphinha y Fermín.