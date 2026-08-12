El Barça rescata el nombre de Lukeba para el central

El Barça podría tener un final de mercado muy movido. Tras incorporar a varios futbolistas, el club espera cerrar esta semana la venta de Ferran Torres y el fichaje de Rodri. Son dos operaciones que deberían quedar atadas esta misma semana y quedarían quince días decisivos antes de finalizar agosto. El club blaugrana está sopesando la opción de reforzar la defensa tras la marcha de Araujo y, sobre todo, por la situación de Jules Koundé, que tiene ofertas encima de la mesa. La dirección deportiva está sondeando opciones de central y, según el periodista Ekrem Konur, el club habría contactado con el Leipzig para conocer la situación de Castello Lukeba, defensor zurdo de grandísima proyección.

Lukeba estaba en la lista de centrales top que barajaba el Barça a principios de mercado junto a Bastoni. Es un futbolista que gusta mucho a Deco y a Hansi Flick y era una de las opciones remarcadas junto al Cuti Romero, defensa que acabará en el Atlético de Madrid. Lukeba es uno de los centrales con mayor proyección del fúbtol europeo, internacional por Francia y un futbolista que ha rendido a un muy buen nivel en la Bundesliga.

Por ahora, la idea del Barça es cerrar de una vez por todas la incorporación de Joao Cancelo para reforzar la posición de lateral en la plantilla. Es un objetivo estrategico, pero la salida de Araujo también deja algo huérfana la posición de central. El club blaugrana estaba sondeando opciones más asequibles, aunque si acabara saliendo Koundé definitivamente, van a ir a por un central de primer nivel y éste seguro que no sería Bastoni, descartado en su momento por Hansi Flicl.

El técnico alemán conoce a la perfección a Lukeba, un central de perfil zurdo muy interesante y que ha tenido varias ofertas de la Premier pero no se ha movido. Está tasado en más de 30 millones de euros, pero dispuesto a salir si le llega la opción de un club como el Barça. Según esta información, el Barça habría preguntado por la disponibilidad y el precio del central en un periodo de mercado en el que comienza a ser delicado sacar jugadores de clubs importantes.

Otro de los nombres que tiene encima de la mesa el Barça es Aymerich Laporte. Su entorno lo habría ofrecido por una cifra cerrada de cláusula de rescisión y estaría dispuesto a salir del Athletic. El Barça no quiere líos de ningún tipo y solo abordaría la operación si todo estuviera meridiamente claro en cuanto a contrato ya que las relaciones con el Athletic no pasan por el mejor momento tras el caso Nico Williams.