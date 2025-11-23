El Barça repite rutina en la Champions

El Barça se entrena este domingo con la felicidad de un sábado histórico para el barcelonismo y pendientes de Balde, Rashford y Pedri. Regresó el equipo de Hansi Flick al Spotify Camp Nou tras dos años y medio de exilio y lo hizo con goleada ante el Athletic. Eso sí, en el fútbol no hay demasiado tiempo para el disfrute y la plantilla empieza ya a preparar el importante partido del martes en Stamford Bridge ante el Chelsea, un encuentro en el que los azulgranas están obligados a sumar tras haber perdido en casa contra el PSG y el inesperado empate en Brujas.

Flick, como ya hizo en el último desplazamiento a tierras belgas, ha decidido repetir rutina y priorizar el descanso de los suyos. Por ello, el Barça volverá a entrenarse este lunes en la Ciutat Espotiva Joan Gamper y no en Stamford Bridge. Lo hará a partir de las once de la mañana y será después cuando el entrenador alemán facilitará la lista de convocados. Poco después, la expedición partirá hacia Londres en vuelo chárter.

No entrenará el equipo en Londres ni probará el césped de Stamford Bridge. Solo se trasladarán al estadio del Chelsea para atender a los medios de comunicación Hansi Flick y un miembro de la plantilla. Lo harán a las 18.45 hora local. En Inglaterra hay una hora menos que en España. El futbolista elegido para comparecer ante la prensa, será Raphinha, que el sábado ante el Athletic volvió a jugar tras haberse perdido los últimos nueve partidos. El brasileño se lesionó muscularmente el 25 de septiembre en Oviedo y tuvo una recaída cuando intentó llegar al Clásico del Santiago Bernabéu.

El equipo azulgrana estará acompañado en Londres por unos 1.400 aficionados del Barça. Son los que lograron entrada en el sorteo que tuvo realizar el club, pues se recibieron más de 2.700 peticiones. Los seguidores agraciados deberán recoger la entrada en Londres el martes entre las diez de la mañana y las seis y media de la tarde horas locales.