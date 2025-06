¡El Barça no renuncia a traer a Rashford a final de verano!

El director deportivo del Barça, Deco, anunció hace unos días que el club estaba en disposición de acometer "dos, tres o cuatro fichajes" para completar la plantilla. Uno ya está cerrado con la llegada del portero Joan García y Nico Williams será el siguiente. A partir de ahí, todo va a depender de las salidas...y las oportunidades de mercado. Y Marcus Rashford puede ser una de ellas y la guinda al pastel de un ataque de ensueño. El inglés no está descartado ante su determinación de vestir de blaugrana.

La planificación del club ha sido clara y Deco se ha movido rápido para traer a los fichajes estratégicos. Se decidió ir a por un portero joven para suplir a Ter Stegen y la otra pieza clara era la del extremo izquierdo. Todo estaba encaminado hacia Luis Díaz, pero las dificultades que ponía el Liverpool y el paso que dio Nico Williams para fichar han sido claves en el cambio de rumbo de la toma de decisiones.

La plantilla va a quedar compacta con estas dos incorporaciones, pero arriba van a salir dos jugadores. Ansu Fati ya está fuera -cedido al Mónaco- y Pau Víctor será el siguiente. No hay prisa porque se está analizando la mejor opción y el Barça pide más de cinco millones por su traspaso. Cuando salga, la línea ofensiva estará formada por Lewandowski, Lamine Yamal, Raphinha, Ferrán Torres y previsiblemente Nico Williams. Cinco plazas cuando el curso anterior habían seis futbolistas por lo que hay espacio para uno más si no se apuesta por un canterano.

Y es ahí dónde entra el nombre de Rashford, un atacante muy apreciado por Hansi Flick y que destaca por su polivalencia. De hecho, en el Barça prevén una temporada larga con posibles lesiones -se pasó mal con la ausencia final de Lewandowski- y se está meditando otra incorporación.

Rashford, por ahora, sigue empecinado en fichar por el Barça y así se lo ha hecho saber al club blaugrana por activa y por pasiva. Su hermano se llegó a desplazar a Barcelona para reunirse con Deco y dejaron clara una premisa: Rashford está dispuesto a apretar por una cesión del United y rebajarse el salario hasta el punto en el que el Barça pueda conseguir su inscripción. Una ganga de mercado y un futbolista que ha demostrado en el Aston Villa que sigue siendo un jugadorazo.

Rashford puede jugar tanto en banda como, sobre todo, en la posición de delantero centro. Tiene una potencia física descomunal y mucho gol. No solo gol sino que suele ser un jugador decisivo en la fabricación de los tantos. En enero fueron a por él pero pararon su incorporación para priorizar la inscripción de varias renovaciones del primer equipo, pero ahora el tema se ha vuelto a calentar.

El Barça le ha dejado muy claro a Rashford cual es la situación y que deberá esperar, quizás casi todo el verano. El club ahora solo trabaja en la mirada puesta en las inscripciones de dos fichajes -Joan y Nico- y luego intentará más cosas con calma. Y, por ahora, Rashford parece que lo entiende rechazando a Arabia Saudí, al Chelsea, al Newcastle y al Aston Villa.

Todas las partes implicadas saben que el tiempo juega a su favor ya que el United no lo quiere y pese a que pide un traspaso de 40 millones de euros, no tendrá más remedio que claudicar. Y en el Barça están convencidos de que a lo largo del verano podrán conseguir límite salarial. Con paciencia, pero habrán salidas. Rashford no está descartado a pesar de Nico.