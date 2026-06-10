El Barça renuncia a pagar los 30 'kilos' por Rashford, pero no lo descarta

Marcus Rashford siempre había querido jugar en el Barça. Lo intentó en enero del 2025, pero entonces no pudo ser por problemas de 'fair play' en el equipo azulgrana y acabó cedido por el Manchester United en el Aston Villa. Meses después, su deseo se hizo realidad. Fue el pasado verano cuando llegó al Spotify Camp Nou, también cedido por los de Old Trafford y rebajándose el salario para que su ficha encajase en la masa salarial del club catalán.

Sus números han sido buenos, con catorce goles marcados y otras catorce asistencias repartidas, pero su futuro sigue sin estar claro. Con una opción de compra por unos 30 millones de euros hasta el 15 de junio, en el Barça se pensó hace unos meses en activarla tras llegar a un acuerdo con el jugador para firmar un nuevo contrato con una ficha acorde con las posibilidades del club azulgrana. Aquello, sin embargo, ha quedado en 'stand by' y pendiente de la confección de la plantilla de Hansi Flick para la próxima temporada. Lo único descartado es el pago de esa cifra que haría la operación inasumible.

Es decir, que el futuro de Rashford no está ni mucho menos decidido. Su continuidad no está tan clara como parecía hace meses, pero tampoco es seguro que no siga en el Spotify Camp Nou como se podría interpretar tras el fichaje de su compatriota Anthony Gordon, futbolista que juega en su misma posición, como también lo hace Raphinha.

Marcus Rashford y Hansi Flick / Dani Barbeito

Y es que Rashford depende de un rompecabezas del que también forman parte otros jugadores como Bernardo Silva y Julián Álvarez. Si el portugués llega al Barça, difícilmente seguirá el inglés, pues las plazas de banda en el ataque azulgrana estarían ocupadas por Gordon, Raphinha y Lamine Yamal, pudiendo jugar por la derecha Bernardo Silva, como ha hecho en el Manchester City en un buen número de partidos. Lo que ocurre es que la llegada del luso no está ahora tan clara como hace unos días. El Barça tenía un acuerdo con él para las dos próximas temporadas, pero el futbolista ha decidido ahora escuchar otras propuestas como la del Atlético de Madrid.

En el futuro de Rashford también tendrá algo que ver lo que pase con el delantero centro. El Barça ya ha fichado a Gordon para reforzar el ataque y no se siente presionado, aunque está claro que debe fichar un goleador tras la marcha de Robert Lewandowski. Julián Álvarez es el deseado, pero su contratación no será fácil y de lo que el club azulgrana se acabe gastando en el '9' dependerá también que siga o no Rashford.

El inglés, que tiene entre ceja y ceja quedarse en el Barça y en Barcelona, tiene decidido esperar y apurar sus opciones. Ahora está centrado en el Mundial. Cuando acabe, ya se verá. Eso sí, entonces habrá caducado la opción de compra de 30 millones que tiene el club catalán y se deberá negociar con el Manchester United. Eso sí, Deco, director deportivo del Barça, podrá hacerlo con la fuerza que le da que Rashford quiera seguir jugando en el Spotify Camp Nou.