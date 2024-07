El Barça renuncia a Kimmich para el proyecto deportivo de esta temporada. El club blaugrana sí contactó con el futbolista y se informó de las condiciones contractuales y cree que la operación es inalcanzable para este verano. El traspaso que pide el Bayern se acerca a los 50 millones de euros y el salario que demanda el futbolista es demasiado alto, por lo que los números no cuadran. Manchester City y PSG sí que mantienen el interés siempre que el jugador siga en el mercado aunque su futuro puede ir para largo.

El club blaugrana veía en Kimmich la opción prioritaria para reforzar su centro del campo. Tanto con Xavi como con Hansi Flick se creía que el internacional alemán podía ejecutar perfectamente el rol de jugar por delante de la defensa como pivote prácticamente único. Ya hubo contactos directos el pasado curso y el futbolista estaba dispuesto a llegar al Camp Nou, pero sus pretensiones económicas son altas para la situación financiera actual del club.

Kimmich aún no ha acabado de definir su futuro y no se descarta nada. El Bayern sigue intentando su renovación porque el entrenador Vincent Kompany le ve como un futbolista muy aprovechable para el equipo, pero no hay acuerdo económico. El club alemán le propone un contrato a largo plazo para que se retire en Munich pero rebajando sus condiciones salariales y Kimmich no acepta. Si la situación sigue así, el Bayern podría forzar su salida para ingresar dinero antes de que salga libre.

Y es que Kimmich finaliza contrato en el 2025 y existe otro escenario plausible que sí podría interesar al Barça. Pasaría porque el futbolista no renueve y tenga la carta de libertad el próximo 30 de junio por lo que sería muy apetecible como agente libre. El problema principal ahora es el traspaso ya que lleva la operación a números inaccesibles. El Barça ya le hizo saber a Kimmich que sí podría interesar en el caso de llegar gratis aunque es poco probable que eso acabe sucediendo.

El jugador siempre ha priorizado seguir en el Bayern pero quiere que se cumplan ciertas condiciones salariales y deportivas. Y su relación con el club no pasa por su mejor momento. El PSG lleva en contacto con él desde antes de la Eurocopa y el Manchester City ha realizado un movimiento para preguntar precio por él pero todavía no hay oferta en firme. Kimmich desea solventar ya su futuro y tomar la decisión que marcará su carrera y el Barça se ha desmarcado del asunto priorizando otras opciones como las de Mikel Merino, el candidato número uno ahora para reforzar el centro del campo.