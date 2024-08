El Barça no renuncia al fichaje de Nico Williams

El caso Nico Williams es ya el gran culebrón del verano en materia de fichajes. El Barça ha trabajado muy duro en las últimas semanas para hacerse con su gran objetivo del nuevo proyecto deportivo y este fin de semana se manejaban informaciones internas muy optimistas. El Barça tenía claro que el jugador deseaba venir y se estaba apretando para generar el 'fair-play' suficiente para su inscripción previo pago de cláusula de rescisión. Nico ha aprecido en las últimas horas con la camiseta del Athletic y su nuevo dorsal 10, unas imágenes que han descolocado a la cúpula barcelonista cuando veían el fichaje hecho. Desde el club se insiste en que el extremo del Athletic es objetivo prioritario y estratégico y no renuncian a ficharle aunque también queda claro que comienzan a buscar alternativas por lo que pueda pasar. Las negociaciones están así.

La información que barajaba el Barça y su área deportiva era que el futbolista quería venir sí o sí. Y no fue cuestión de este fin de semana sino de algunos días antes en el que el discurso del club comenzó a virar. Si en la gira por Estados Unidos se veía con excepticismo su llegada, desde hacía algo más de una semana el porcentaje de completar la operación se apuntaba muy alto. Había, incluso, una cierta euforia sabedores de que Nico es un futbolista muy esperado por la afición blaugrana y las conversaciones no han sido nada fáciles.

Para poder formalizarlo todo, el Barça necesitaba encontrar los 62 millones de euros, algo que ya lo tienen financiado y controlado, y también encontrar espacio salarial para que pudieran ser inscrito. Y ese es, hoy por hoy, el gran handicap de estas conversaciones. Porque el Barça, a fecha de hoy y aún entrando en la regla del 1-1 no puede inscribir a Nico salvo que se den algunas salidas antes de finalizar el mes de agosto. De hecho, y ante el optimismo de su llegada, el director deportivo, Deco, se puso manos a la obra para aligerar plantilla y conseguir los ingresos necesarios. Se habló con Vitor Roque para dejarle claro que no seguirá y esperan que acepte una oferta de traspaso, se le comunicó a Ansu Fati que podís buscarse equipo y se avanzó en una solución para Lenglet, cuyo salario pesa muchísimo por los diferimentos a causa de la pandemia.

El Barça también ha escuchado ofertas por algunos jugadores importantes y podría haber alguna operación avanzada a la espera del OK que debe dar el jugador interesado. Todos estos movimientos deberían ser suficientes para la inscripción de Dani Olmo, que por ahora no está dado de alta, y para el caso Nico Williams. Pero son operaciones que están en el aire y no certezas y eso podría haber creado alguna fricción en un futbolista que volvió a lanzar un mensaje público en forma de vídeo.

En el club blaugrana no descartan nada ya que después de sus imágenes comenzando a entrenarse con el Athletic se ha seguido hablando, cosa que ahora también puede suceder. Pero también es cierto que esta confianza que había en la operación ha quedado seriamente tocada. Y el club blaugrana también ha lanzado su aviso: se empiezan a mirar alternativas por si Nico Williams no viene porque aquí se fichará a un extremo sí o sí. El hecho de abordar una posible operación de traspaso en el mercado le cerraría las puertas de forma definitiva al jugador vasco. Luis Díaz (Liverpool) y Kingsley Coman son dos de las alternativas que están encima de la mesa pero no se hará nada hasta aclarar todo lo que está sucediendo con Nico.

Lo que sí que desea hacer el club ahora es blindarse y actuar con máxima confidencialidad evitando filtraciones optimistas o pesimistas. Creen que ha habido mucho ruido y que el Athletic ha utilizado muy bien sus armas para intentar retener al jugador. Y se repite una máxima: "No hubiésemos entrado a negociar hasta ahora si no hubiese habido buena acogida por la otra parte". Y hasta el domingo la acogida era más que buena porque Nico veía en el Barça una gran oportunidad en un proyecto rodeado por compañeros de la selección española. Dijo 'no' al PSG y el Barça le espera, pero se aleja por momentos cuando parecía que estaba muy, muy cerca.