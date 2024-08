El Barça no renuncia a Cancelo: Mendes avanza en el acuerdo con el City

El Barça no renuncia a Joao Cancelo. El club blaugrana quiere al lateral derecho en su proyecto deportivo y mantiene abiertas las negociaciones con el Manchester City para intentar concretar una operación que sea económicamente asumible. El agente del jugador, Jorge Mendes, está estos días en Inglaterra y uno de los temas en los que está avanzando es en la salida del futbolista portugués hacia el Barça. El City se había mantenido muy firme en su postura de pedir un traspaso pero a medida que se va acercando el cierre de mercado comienza a abrir las puertas a una cesión a pesar de que hay ofertas muy fuertes del fútbol de Arabia Saudí.

Joao Cancelo siempre se ha mantenido firme en su deseo de seguir en el Barça y lo ha verbalizado públicamente. El jugador se presentó hace unos días a los entrenamientos del equipo inglés y sabe que no cuenta para nada en el City. Cancelo ya ha dejado claro a los dirigentes del club que su deseo es seguir en el Barça una temporada más y ha pedido que se llegue a un acuerdo o seguirá en Manchester a pesar de que no juegue. Es una partida de póker en la que el Barça espera salir vencedor.

Jorge Mendes ha propuesto diversas fórmulas al Manchester City, pero al final la única viable es una cesión con opción de compra no obligada fijando un precio de unos 20 millones de euros en junio con la posibilidad del pago a plazos. El City siempre ha querido vender al jugador por más de 25 millones de euros y estuvo ofreciéndole a varios equipos italianos aunque no ha tenido éxito. Sí que hay propuestas superiores de Arabia Saudí, pero hasta el momento, el jugador no ha querido entrar en ese tema. Tanto él como su familia desean residir en Barcelona y está haciendo todo lo posible para regresar.

La operación tiene pinta que puede cerrarse a finales de mercado. Y al Barça ya le viene bien porque está luchando para tener límite salarial. Para que llegue Cancelo, el club debería colocar antes a varios jugadores de la plantilla y ahorrarse salarios. Desde el club blaugrana apuntan a que a partir de la próxima semana se van a dar muchos movimientos porque el mercado ha estado parado pero ahora ya se cuentan con ofertas en firme sobre varios futbolistas y van a hacer todo lo posible para aligerar plantilla. También se escucharán propuestas por jugadores importantes siempre que las cantidades económicas sean altas.