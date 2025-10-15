El Barça renueva a De Jong hasta 2029

Frenkie de Jong ha estampado su firma esta mañana en el nuevo contrato que le vinculará por tres temporadas más con el FC Barcelona: hasta el 30 de junio de 2029, tal y como adelantó SPORT. El acto de renovación se ha llevado a cabo esta mañana en la oficina comercial del club blaugrana y, de esta manera, la dirección deportiva cierra una de las carpetas que más se les había encallado durante los últimos años.

La cumbre presencial que se llevó a cabo en septiembre resultó determinante para encarrilar la operación. En aquel encuentro, los representantes de De Jong trasladaron al club el deseo del jugador de renovar lo antes posible y de facilitar el proceso sin generar obstáculos, algo que fue muy bien visto por la entidad. La sintonía entre ambas partes fue absoluta: tanto el futbolista como el Barça coincidían en la necesidad de resolver cuanto antes un asunto que en el pasado había generado tensiones.

La diferencia respecto a etapas anteriores es evidente, ya que la relación con el antiguo agente del neerlandés, Ali Dursun, fue mucho más complicada y cuando parecía que las negociaciones iban viento en popa, algo sucedía que obligaba al Barça a tener que volver a empezar.

Esencial en el engranaje de Flick

El tercer capitán del primer equipo, que ha regresado esta mañana a la dinámica blaugrana tras el segundo parón de selecciones de la temporada, vivió una montaña rusa durante el curso pasado. La lesión en el tobillo le impidió estar en la pretemporada y en los dos primeros meses de competición.

Cuando ya estuvo recuperado, le costó entrar en el equipo y el neerlandés estaba por detrás de Marc Casadó para ocupar el mediocentro del equipo. Sin embargo, con el cambio de año, Frenkie le dio la vuelta a la tortilla y empezó a mostrar un rendimiento y regularidad que, hasta esa fecha, no había demostrado en un lustro como culer.

Rápidamente, se hizo con un puesto en el once titular, acompañando a Pedri en la base de la jugada del centro del campo. Hansi Flick consiguió recuperar la mejor versión de un futbolista, cuyas expectativas siempre han estado por encima de su rendimiento en el terreno de juego. También, sobre todo, teniendo en cuenta que la suya es una de las fichas más elevadas de todos el vestuario catalán.

Este curso ha arrancado también como uno de los insustituibles de Hansi Flick en la sala de máquinas, la línea más acusada en el arranque de campaña con la larga lista de bajas que ha sufrido el equipo. Hasta la fecha ha jugado 643 minutos repartidos en ocho partidos en los que ha sumado una asistencia: a Lewandowski contra el Oviedo en el 1-2.