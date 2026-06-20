¿Por qué el Barça renueva a Andreas Christensen?

Aunque todavía no es oficial, el FC Barcelona y Andreas Christensen prorrogarán su compromiso por dos temporadas más. Ambas partes han llegado ya a un acuerdo que se firmará en los próximos días, con una cláusula que permitirá romper la vinculación en junio del 2027. El danés acababa contrato el próximo 30 de junio y seguirá en el club a pesar de haber jugado muy poco esta temporada por culpa de las lesiones, una constante desde que llegara al Barça en el verano del 2022 desde el Chelsea y con la carta de libertad.

Christensen sufrió en diciembre la rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y no pudo jugar hasta el último partido de Liga contra el Valencia. La temporada anterior, la 2024-25, se la pasó prácticamente en blanco. Una primera lesión en el tendón de Aquiles y otra muscular hicieron que Hansi Flick solo pudiese contar con él en seis partidos en la primera temporada del alemán en el banquillo del Barça.

A pesar de ello, la dirección deportiva del Barça ha querido seguir contando con el danés. Le ofreció un nuevo contrato, con una ficha muy inferior a la que tenía, y el defensa ha aceptado. La principal razón por la que el club azulgrana ha apostado por la continuidad de Christensen es porque Flick confía en el danés. Valora su experiencia y cree que es positivo tenerle en la plantilla, pues es un central fiable y dará fondo de armario a un Barça que siempre necesita tener muchos efectivos. También es un jugador polivalente.

Desde la dirección deportiva también se valoró la continuidad del danés teniendo en cuenta que siempre ha hecho grupo y que no ha causado nunca ni un problema, ni cuando se utilizó una lesión suya para facilitar la inscripción de Dani Olmo, movimiento que se repitió con la llegada de Joao Cancelo. Además, con la renovación de Christensen queda cubierta la posición de central y pueden destinarse todos los recursos a fichar un delantero centro. Que haya aceptado un contrato a la baja, también ayuda al club a reducir la masa salarial.

Importante ha sido también en la renovación del central danés la figura del presidente electo, Joan Laporta. Tuvo claro desde que el danés cayó lesionado de forma fortuita en un entrenamiento el pasado mes de diciembre que el Barça no iba a dejar tirado al jugador, que acababa contrato. Ya entonces decidió que se le ofrecería seguir y que si Christensen aceptaba las condiciones que se le ofrecían, seguiría.

Tanto el cuerpo técnico como la dirección deportiva creen que el danés es un futbolista muy aprovechable si le respetan las lesiones. Tiene 30 años y fútbol en sus botas. Esperan que la mala suerte lo abandone y pueda rendir como lo hizo en su primer año vestido de azulgrana. Fue en la temporada 2022-23, cuando jugó 32 partidos, la mayoría de titular y ofreciendo un muy buen nivel defensivo.