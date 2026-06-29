¿Por qué el Barça renovará por dos años a Christensen?

La renovación de Christensen por el Barça está a punto de anunciarse. Ya hay acuerdo para atar su continuidad durante las dos próximas temporadas cumpliendo la promesa del presidente electo del club, Joan Laporta, quien aseguró que se le ofrecería la continuidad al danés tras conocerse su complicada lesión que le apartó de los terrenos de juego casi toda la temporada pasada. Más allá de esa promesa, en el Barça se considera una buena operación deportiva y económica a pesar de las dudas por el físico del fubtolista. Hay varios elementos que ayudan a entender este movimiento del club blaugrana para concretar la continuidad del central.

La renovación de Christensen tiene el visto bueno de toda el área deportiva. Tanto Deco como en mayor medida Hansi Flick ven en él un buen complemento de plantilla una vez ha aceptado las condiciones económicas que le ha impuesto la entidad, con una rebaja de salario que va más allá de la mitad de lo que ha percibido en los últimos años. Para Flick, el danés es un auténtico comodín por el centro y puede jugar como central o como pivote si fuera necesario. El técnico alemán tiene en estima la calidad técnica del futbolista, su experiencia y su posicionamiento sobre el terreno de juego. Siempre ha tenido claro que es uno de los defensas con mejor salida de balón y que puede jugar perfectamente en el perfil de central zurdo.

La cuestión económica también ha sido importante. Christensen se ha rebajadado a más de la mitad su salario base e irá sumando ingresos a base de objetivos personales. Esta rebaja sí que computa directamente en el límite salarial de la próxima plantilla, ya que el danés extiende su contrato por lo que ayudará en los fichajes del próximo curso y las inscripciones. No ha sido una negociación fácil, pero finalmente Christensen ha priorizado seguir en el próyecto de Flick, por encima de las ofertas que tenía de equipos menores de la Premier. Cree que está en un proyecto ganador y desea participar de eso.

Y hay un último punto que ayuda a entender la extensión de contrato por dos años. El central danés tiene ahora 30 años, por lo que le queda mucha carrera por delante si su físico se lo permite. El hecho de que no termine el próximo 30 de junio hace posible un traspaso en el próximo mercado estival si Christensen rinde bien y el club cree que ha acabado su ciclo en el equipo. Un traspaso permitiría recuperar el salario que se le abona este curso y, quizás, sacar algo de beneficio.

Hay que recordar que Christensen ha tenido propuestas en los últimos años procedentes de Arabia Saudí y que podría haber jugado ahí esta próxima temporada. Por el momento, el danés ha decidido aceptar el gesto del Barça y quedarse, pero en el futuro puede estar más abierto a salir.