El Barça podría renovar a Christensen un año más

La situación de Christensen ha dado totalmente un vuelco. El Barça le había puesto en el mercado porque había overbooking atrás, pero la salida de Íñigo Martínez le hace ser ahora indispensable. El danés podría tener muchos minutos este curso y está a solo un año de terminar contrato. La dirección deportiva no le había ofrecido la renovación con la idea de que cambiara de aires, pero ahora podrían porponerle un año más para que no se fuera con la carta de libertad en el 2026. Esa es la idea, aunque no hay prisa y las negociaciones podrían comenzar una vez se acabe el mercado de fichajes en el mes de agosto.

Christensen siempre ha querido seguir en el Barça hasta la finalización de contrato y ya no se descarta nada. Es un futbolista que gusta mucho al cuerpo técnico a la espera de que le respeten las lesiones. Va a jugar mucho con Flick esta temporada, por lo que seguro que se revalorizará y desde la dirección deportiva siempre se ha dejado claro que no es bueno que haya futbolistas en la plantilla con solo un año por delante.

El futbolista danés se ha negado a escuchar propuestas este verano a pesar de que se le han acercado equipos de Arabia Saudí y de la Premier League. Siempre ha tenido claro que en el equipo blaugrana podía ser importante, por lo que comunicó nada más acabar el curso que se iba a quedar pasara lo que pasara. De hecho, Flick lo ha utilizado como uno más durante la pretemporada dando un buen rendimiento.

El Barça estuvo a punto de darle salida en el pasado mercado de enero, con una propuesta del Brentford, pero Christensen volvió a lesionarse y acabó quedándose. Estuvo casi todo el año en blanco y este curso está convencido de que rendirá al estar plenamente restablecido. Es probable que tenga opciones de ser titular en muchos encuentros y el Barça valora seriamente esta ampliación para que no salga libre o, incluso, para mantenerle de cara al futuro si su rendimiento es óptimo.

Christensen puede jugar tanto de central como de pivote, aunque esta temporada estará más en el eje de la defensa. Con Araujo, Cubarsí y Eric García se deberán repartir los minutos, pero por jerarquía y por buena salida de balón es probable que tenga galones y pueda ser una de las sorpresas de la temporada. El cuerpo técnico siempre ha dejado claro a la dirección deportiva que es un muy buen profesional y que futbolísticamente encaja.