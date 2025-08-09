El Barça ya ha remitido el informe médico a LaLiga por la baja de Ter Stegen

Poco después de que Marc Andre ter Stegen se retractase y firmara el informe médico para la comisión de LaLiga, el Barcelona remitió el mismo este viernes por la noche, según ha informado una fuente del club a EFE.

La firma de Ter Stegen era determinante para que Joan Garcia sea inscrito con vistas al estreno del Barcelona en Son Moix, que tendrá lugar este próximo sábado ante el Mallorca. Para que se pueda proceder al alta del meta fichado por el Barcelona, la citada Comisión Médica de LaLiga, compuesta por traumatólogos de mucho prestigio, tiene que emitir un veredicto al respecto, en principio en 24 horas.

Si se determina que la baja de Ter Stegen se estima en cuatro meses, el Barcelona puede utilizar el 40% del salario del alemán, si la baja es por más tiempo, se podría utilizar hasta el 80% del mismo. Además con la marcha de Íñigo Martínez a Al-Nassr saudí y el consecuente ahorro de la ficha del de Ondarroa, el Barcelona podría inscribir a Wojciech Szczesny y al defensa Gerard Martín, renovado por el club, aunque ya ahora con ficha del primer equipo.

Y como consecuencia de todo ello también se podría desencallar la salida del meta Iñaki Peña, con quien Hansi Flick no cuenta. Peña y ter Stegen son los únicos inscritos en LaLiga y el Barcelona no podía desprenderse de él, por si no puede inscribir a Garcia o a 'Tek' Szczesny.

Con el movimiento de Ter Stegen, todos los elementos en juego han salido ganando: el Barcelona con las más que probables inscripciones, los jugadores que podrán disponer de ficha y también el alemán, expedientado y al que se le había retirado la capitanía, podrá recuperarse con más tranquilidad tras un agitado inicio de temporada para él, de nuevo como capitán del equipo.