El Barça regula las redes de la plantilla

La comunicación, en los últimos diez años, ha cambiado tanto a todos los niveles que ha obligado a reciclar la política de cualquiera que tenga cierta exposición pública. También en el Barça, que desde hace ya algunos años incluye en los contratos que firma con los futbolistas cláusulas relativas a la forma de actuar a nivel de redes sociales.

En ese sentido, existen cláusulas que no solo buscan evitar mensajes que puedan dañar la imagen del club, sino que también eluden al cuándo pueden usarse estas plataformas. En concreto, el Barça pide que los jugadores asuman la obligación de no usar las redes mientras estén bajo la disciplina del club. Y pone como ejemplo que no se realicen publicaciones durante los partidos, los entrenamientos o las concentraciones.

Se trata de una medida que, por un lado, ofrece exclusividad a nivel informativo a los medios de difusión de la entidad durante los partidos, que es cuando el interés es mayor entre los aficionados, lo que potencia el ‘engagement’. Por el otro, ayuda a evitar episodios tan surrealistas como publicaciones fuera de contexto en momentos trascendentes. De ahí que la gran mayoría de posts de los jugadores se den tras los encuentros.