El Barça regresa al trabajo sin Marc Bernal y con caras largas tras la eliminación

El FC Barcelona regresó este jueves a los entrenamientos en una mañana marcada por el golpe anímico tras la eliminación en la Champions. El conjunto azulgrana cayó por 2-1 ante el Atlético de Madrid en un partido condicionado por la polémica arbitral y la expulsión de Eric García, un factor que terminó siendo completamente decisivo, al igual que en el partido de ida.

La sesión, como ya viene siendo costumbre los días de pospartido, empezó en el gimnasio y se programó una hora más tarde de lo habitual, ya que la expedición culé no llegó a Barcelona hasta alrededor de las dos de la madrugada. Sobre el césped hubo un trabajo suave de recuperación para los jugadores disponibles, con rostros serios y ambiente de evidente decepción pese a la buena imagen ofrecida en el Metropolitano.

La novedad del entrenamiento, ya que en un principio se esperaba contar con él, fue la ausencia de Marc Bernal. El futbolista de Berga, que tenía previsto incorporarse esta semana al grupo, sigue al margen entrenando al margen por precaución. El cuerpo médico considera que todavía es pronto para forzar su regreso y prefiere no asumir riesgos con su lesión. Sin embargo, la previsión es el próximo sábado entrene con el grupo con total normalidad pensando ya en el próximo choque liguero ante el Celta de Vigo del próximo 22 de abril.

Descanso hasta el sábado

El cuerpo técnico ha decidido conceder dos días y medio de descanso a la plantilla, aprovechando que no hay compromiso liguero este fin de semana para que el equipo recargue energías tanto a nivel físico como mental tras el duro golpe europeo.

En el vestuario existe la sensación de haber competido a gran nivel durante toda la eliminatoria, que terminó escapándose por detalles y decisiones arbitrales que, según fuentes del club, dejaron mucho que desear. Con la Champions ya en el pasado, el Barça centra ahora todos sus esfuerzos en la Liga y buscará mantener la dinámica positiva y asegurar el título lo antes posible.