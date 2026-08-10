El Barça regresa a Egipto para quedarse

El FC Barcelona cada vez está más cerca de Egipto. La relación entre el club blaugrana y el país africano se ha intensificado en los últimos meses con el fichaje de Hamza Abdelkarim, el anuncio del Trofeo Joan Gamper frente al Al Ahly y, ahora, con el regreso de la Barça Academy al territorio egipcio. El club ha anunciado este lunes, a través de un comunicado publicado en su página web, que organizará dos 'camps' en el país durante los meses de octubre y noviembre de 2026.

La iniciativa supone recuperar una presencia que el Barça había mantenido durante años en Egipto. La entidad ya contó con una academia en el país desde la temporada 2006/07 hasta junio de 2022. Ahora, cuatro años después, el club prepara su regreso con dos actividades que servirán como primer paso para recuperar una estructura estable en un mercado considerado estratégico.

La primera sede internacional de la historia de la Barça Academy estuvo precisamente en El Cairo. El club recuerda que Egipto es un territorio donde el Barça cuenta con un importante seguimiento y donde el fútbol se vive con especial intensidad. Los dos 'camps' previstos para otoño permitirán volver a acercar la metodología blaugrana a los jóvenes futbolistas egipcios.

Un acuerdo para los próximos meses

El acuerdo ya ha quedado formalizado en las oficinas del FC Barcelona. Benny Megreli, director de la Barça Academy, y Sergi Barjuan, director deportivo de la Barça Academy, participaron en la firma junto a Mr. Hassan Emara, representante del partner local con el que se desarrollarán los 'camps'.

Según explica el propio Barça, estas dos actividades serán "el primer paso para volver a tener presencia en un territorio estratégico como Egipto". La entidad pretende así recuperar progresivamente una implantación que tuvo durante más de quince años y que finalizó en 2022.

La Barça Academy es uno de los principales proyectos del club para trasladar su modelo de formación fuera de Catalunya. Las escuelas están dirigidas a niños y niñas y buscan aplicar la metodología de las categorías inferiores del Barça, con especial atención al juego creativo y ofensivo.

Además del aspecto puramente futbolístico, el proyecto pretende transmitir los valores que identifican al club. El respeto, la humildad, el esfuerzo, la ambición y el trabajo en equipo forman parte de un modelo que el FC Barcelona quiere seguir expandiendo internacionalmente.

El regreso de la Barça Academy se suma a una serie de movimientos que evidencian el creciente vínculo entre el Barça y Egipto. El fichaje de Hamza ya había reforzado la conexión entre ambas partes y el próximo Trofeu Joan Gamper, que enfrentará al conjunto de Hansi Flick con el Al Ahly, supondrá otro punto de encuentro entre el club y el país africano.