Excelentes noticias para el FC Barcelona. Lo insinuaba esta mañana el presidente de LaLiga, Javier Tebas, y lo confirma el club azulgrana. El Barça ya está en la regla del 1:1 del 'fair play' financiero de LaLiga y podrá operar con normalidad en este mercado de verano. No lo estaba desde los primeros meses del año 2025, cuando lo consiguió tras la operación de cesión de 475 asientos VIP a dos sociedades (Forta Advisors Limited y New Era Visionary Group) por 100 millones de euros. Aquella operación sirvió para inscribir a Dani Olmo y Pau Víctor. Tras varios litigios entre el Barça y la patronal, el club azulgrana perdió el 1:1.

Como el propio Tebas reconoció durante la toma de posesión de Joan Laporta, el Barça ha hecho muy bien las cosas a nivel económico en los últimos tiempos y ello le ha llevado a poder, por fin, operar con normalidad en el mercado. Para lograrlo, han hecho falta algunas operaciones de última hora que acercan al Barça al objetivo económico fijado en el presupuesto de la temporada 2025-26, que quizá se acabe cerrando con alguna pequeña pérdida. Una de ellas ha sido el ingreso de 14 de los 28 millones que faltaban por ingresar de la operación de los asientos VIP.

Ha ayudado también la venta de Ansu Fati al Monaco por once millones de euros y un importante ahorro de la ficha del delantero. También, el traspaso de Iñaki Peña al Panathinaikos que ha dejado en caja tres millones de euros. Desde el club se asegura que para volver a la anhelada regla del 1:1 son fundamentales dos factores. Por una parte, la contención de la masa salarial gracias al trabajo que está realizando la dirección deportiva que lidera Deco. Por otra, el buen trabajo de otras áreas del club que han elevado a cifras récord tanto los ingresos por patrocinio como de ticketing.

LaLiga ya dio buenas noticias al Barça el pasado mes de marzo, cuando elevó el límite de coste de plantilla de 351 millones a 432. Cuando haya una nueva actualización de estos datos, todavía recibirá mejores noticias el club azulgrana. Además de las operaciones de traspasos ya citadas, ayudan a esta mejora la marcha de Robert Lewandowski. El polaco tenía una de las fichas más altas de la plantilla. Con lo que libera, se puede inscribir a Anthony Gordon y todavía sobrará. De hecho, en el club tienen claro que con lo que sobra, más las operaciones realizadas, la renovación a la baja de Christensen y alguna que otra salida ya prevista habrá suficiente para inscribir a Julián Álvarez si el Atlético de Madrid se decide a vender al argentino.

Además de todo esto, es muy importante para LaLiga la evolución del Barça a nivel económico. Esta temporada, aunque se pueda cerrar con alguna pérdida, ha experimentado el club azulgrana un gran aumento tanto a nivel de patrocinio como de ticketing. Ha sido muy importante, evidentemente, el retorno al Spotify Camp Nou y también el trabajo realizado desde el departamento de marketing. Todo ello hace que la prospección de ingresos para el próximo ejercicio sea muy grande y que LaLiga se la crea.

La satisfacción es máxima en el Spotify Camp Nou, aunque impera la cautela, pues son conscientes de que el próximo verano tiene el club azulgrana todos los números para volver a salir de la regla al tener que dejar el estadio durante unos meses por la colocación de la cubierta.