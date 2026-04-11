Barça: Un regalo blanco que no se puede dejar escapar

Visto lo visto frente al Bayern Munich y tras lo sucedido ante el Atlético Madrid, era evidente que tanto el Real Madrid como el FC Barcelona afrontan esta jornada de forma precaria. Castigo en forma de sobrecarga de minutos para varios futbolistas y ausencias obligadas ya sean por lesión o por precaución de cara a la vuelta de la Champions League. Pero una cosa es intuir la precariedad y la dificultad añadida para regresar a la competición doméstica y otra, justificar lo sucedido anoche en el Santiago Bernabéu.

Arbeloa movió el banquillo a conciencia, pero lo sucedido sobre el terreno de juego estuvo lejos de lo que era imaginable en un guion previo. El Real Madrid no pudo doblegar a un Girona tan o más mermado que el conjunto blanco por los problemas físicos.

Los madridistas no ganaron un partido clave para seguir presionando al Barça en busca de LaLiga 2025-26. Pero lo más preocupante es que por momentos pareció que les daba igual. O al menos así lo entendió la gran mayoría de aficionados que se congregaron en el Bernabéu y cantaron al unísono, en reiteradas ocasiones, ¡échale huevos, equipo, échale huevos!. Por supuesto, y como ya es marca de la casa, junto a otros cánticos dedicados al estamento arbitral por todo tipo de reclamaciones a los continuos piscinazos.

Bellingham, objeto de pitada por parte de los aficionados / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El Real Madrid sirvió la liga en bandeja... ahora solo falta que el Barça sí sepa estar a la altura y recoger el generoso obsequio madridista.

Derbi excitante

Y para ello deberá deshacerse de un Espanyol que tampoco anda sobrado en lo que va de 2026 pero que sí puede presumir de algo incuestionable bajo el liderazgo de su técnico Manolo González: pelea todos los partidos de principio a fin. Flick lo sabe y bien que lo ponderó en su amistoso encuentro tradicional junto al técnico espanyolista en las horas previas al gran derbi.

En un abrir y cerrar de ojos, o mejor dicho en poco más de 90 minutos bochornoso del Real Madrid, el derbi ha recuperado el vigor que parecía perdido. El duelo del Camp Nou volverá a echar chispas con una liga en juego que, además, puede suponer una inyección de vitaminas adicional para un equipo que quedó tocado tras el jarro de agua fría de la Champions.

Lo que es incuestionable es que el Barça puede cerrar la actual jornada a 9 puntos del Real Madrid. Una de esas ventajas que se intuyen inalcanzables a falta de solo siete jornadas para la conclusión del campeonato.

Los de Flick lo saben y se lo deben a una afición entregada como pocas veces. En el Camp Nou, a día de hoy, es impensable reclamar huevos a la plantilla. La identificación con un bloque plagado de canteranos es incuestionable, pero ese voto de confianza debe corresponderse frente a un Espanyol que no lo pondrá nada fácil.

Habrá derbi con rotaciones garantizadas. Da lo mismo, no puede haber excusa, un duelo frente a los pericos tiene entidad propia pero si además viene acompañado de tres puntos que dan una Liga tras el paupérrimo espectáculo del Madrid frente al Girona, no hace falta más estímulos.

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