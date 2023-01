El Barça reflexiona sus cinco pecados capitales

El empate ante el Espanyol advierte que al Barça todavía le quedan muchos aspectos por mejorar Conseguir el equilibrio emocional y futbolístico es clave para afrontar con garantía el segundo tramo de la temporada

En el fútbol no hay tiempo para lamentarse y menos para el Barça, acostumbrado a jugar cada tres días y cambiar el chip tan pronto como pueda. Pero sí debería tener tiempo para reflexionar: conocer las fortalezas y centrarse en los aspectos a mejorar. Y tras el empate ante el Espanyol, el conjunto azulgrana debe hacerlo al comenzar el 2023.

Xavi terminó el derbi enfadado y mientras el club tiene grandes perspectivas para el nuevo año, al equipo se le acumulan pecados que tiene la obligación de dejar de lado si quiere optar a los títulos al final de la presente temporada.

1 - LA FALTA DE INSTINTO ASESINO

Ya lo avisó Xavi en rueda de prensa: el Barça jugó bien 30 minutos, llegando al área del Espanyol y creando peligro (Marcos Alonso marcó en el minuto siete), pero a partir de la media hora de encuentro el equipo dejó de ser tan peligroso. En ese tiempo tuvo ocasiones para haber marcado más de un gol, pero no lo hizo y, de nuevo, lo pagó.

2 - LA FALTA DE GOL

Este 'pecado' no es nuevo. Ya se viene vislumbrando que sin Lewandowski no hay gol y, ante el Espanyol, el equipo dejó otra prueba más. El polaco pudo jugar, pero no estuvo certero a pesar de tener un par de ocasiones, una de ellas clara.

¿El verdadero problema? Sus acompañantes en ataque tampoco lo estuvieron. En un partido más el Barça mostró una falta de efectividad que penalizó al equipo. En 30 minutos crearon más de 20 ocasiones y solo se marcó un gol, obra de un central. El Espanyol tuvo cuatro y el partido acabó en empate. Ni Raphinha, ni Ansu, ni Ferran ni Dembélé hicieron temblar lo suficiente a la defensa del Espanyol.

Y Xavi volvió a dejar claro ante los micrófonos. "Cuando no eres efectivo das vida al rival", sentenció al finalizar el derbi.

Marcos Alonso marcó ante el Espanyol con un gol de cabeza | LALIGA

3 - PERDER LA CABEZA

La actuación de Mateu Lahoz no ayudó a que el partido se calmase tras el empate. Al contrario. El árbitro cogió el protagonismo y terminó desquiciando al Barça. Pero esta situación es algo que Xavi sus jugadores deben solucionar. También lo dejó claro el técnico: el arbitraje no fue una excusa.

El Barça no supo centrarse en seguir jugando como debe hacerlo para ganar los partidos y creó muy pocas ocasiones desde el penalti que lo desata todo hasta el pitido final. Conseguir ese equilibrio emocional va a ser clave para afrontar la segunda parte de la temporada.

4 - LA PÉRDIDA DE INTENSIDAD

Los cambios de intensidad durante los partidos están condenando al equipo que dirige Xavi Hernández. Si bien es complicado aguantar a un ritmo algo durante los 90 minutos, lo que todavía falta por ver es que el equipo no se diluya tras jugar 40-50 minutos de forma intensa.

Contra el Espanyol fueron 30', tal y como aseguró Xavi en rueda de prensa, y después el equipo se desdibujó, perdió fuelle y dio alas a un Espanyol que consiguió empatar. En el segundo tiempo el fútbol del Barça no tuvo la energía suficiente para agotar al rival y esa bajada de tensión tuvo consecuencia que los 'pericos' se sintieran cómodos en el Camp Nou.

Xavi Hernández en la rueda de prensa después del derbi | Twitter

5 - LA FALTA DE CONCENTRACIÓN

El derbi era una piedra de fuego, por el momento y por el rival. El equipo volvía a jugar tras el parón por el Mundial de Qatar y, además, lo hacía en casa. Era un encuentro que, de antemano, se suponía que iba a necesitar de la máxima concentración durante todos los minutos. Y no fue así, también propiciado por el show de Mateu Lahoz, como hemos comentado con anterioridad.

Además, era una oportunidad de oro para seguir líderes de LaLiga con ventaja con respecto al Real Madrid, algo que ya no es así. Aunque los culés continúan en lo más alto, ahora están empatados a puntos con los blancos. Otro 'golpe' psicológico más en un enero cargado de partidos.

LaLiga ha vuelto, llegan la Copa del Rey y la Supercopa en Arabia Saudí, y pronto comienza la Europa League. El equipo tiene muchos retos por delante y es consciente de que debe conseguir cuanto antes ese equilibrio futbolístico y emocional para ofrecer la mejor versión a lo largo de los 90 minutos del partido.de aquí a final de temporada.