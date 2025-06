El FC Barcelona refinancia a largo plazo más del 40% de su deuda del Espai Barça

El FC Barcelona ha dado un nuevo paso estratégico en su proceso de transformación económica con el cierre de una emisión de bonos por valor de 424 millones de euros. Esta operación permite al Club refinanciar una parte significativa de la deuda vinculada al proyecto Espai Barça, incluso antes del regreso oficial del primer equipo al Spotify Camp Nou, previsto para el próximo 10 de agosto.

Esta acción no solo garantiza la continuidad de las obras, sino que también consolida el compromiso de la entidad con una gestión financiera responsable. No obstante, hay que tener en cuenta que este movimiento no implica ninguna novedad a nivel de fairplay financiero ni de límite salarial.

Con el respaldo de Goldman Sachs y utilizando la estructura financiera ya existente, el Club ha conseguido extender el vencimiento de esta parte de la deuda hasta el año 2050 y no empezará a pagar hasta 2033.

Comunicado íntegro del club

"El FC Barcelona ha cerrado la emisión de bonos por un valor de 424 millones de euros, lo que le permite refinanciar una parte significativa de la deuda relacionada con el Espai Barça, incluso antes de que el primer equipo masculino regrese oficialmente al Spotify Camp Nou el próximo 10 de agosto.

Con la colaboración de Goldman Sachs, agentes financieros habituales, el Club ha sido capaz de reconvertir, a través de la misma estructura financiera ya existente, un total de 424 millones de euros de deuda utilizada para la construcción del nuevo Estadio —que tenían un vencimiento inicial en 2028— hacia una nueva estructura que comenzará a devolverse en el año 2033 y se terminará de pagar en 2050. El coste medio de la cantidad refinanciada asciende al 5,19%. Esta operación pone de manifiesto la fuerte demanda que el Club es capaz de generar entre los inversores financieros, así como la tendencia positiva en la situación económica que vive la entidad, reduciendo la prima de riesgo casi a la mitad respecto a la operación inicial emitida en 2023.

424 millones de euros de deuda que tenían un vencimiento inicial en 2028 comenzarán ahora a devolverse en el año 2033 y se terminarán de pagar en 2050

El Club no solo cumple con los pasos necesarios para garantizar una devolución gradual y escalonada de la deuda relacionada con el Espai Barça, tal como fue aprobado en referéndum y en la Asamblea Ordinaria de Compromisarios y Compromisarias, sino que además se adelanta al calendario previsto de refinanciación mediante esta operación.

En este contexto, el cierre de esta operación es una muestra más del comunicado emitido recientemente por la agencia de rating Morningstar DBRS, confirmando la evolución del rating de “estable” a “positivo”, lo que pone de manifiesto la recuperación económica del FC Barcelona y la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones frente a los acreedores.

Una estructura flexible y refinanciable

En abril del año 2023 el Club anunció el cierre de la financiación del Espai Barça, garantizando el inicio de las obras de remodelación del Spotify Camp Nou y cumpliendo los criterios aprobados en el referéndum, sin garantía patrimonial del Club ni hipoteca del Estadio, así como sin ningún coste para los socios y socias. Esta operación se llevó a cabo con un total de 20 inversores y por un valor de 1.450 millones de euros.

El Club comenzará a amortizar la operación una vez hayan finalizado las obras del Estadio, con los ingresos generados por el Spotify Camp Nou

En este contexto, la estructura financiera que se cerró inicialmente cuenta con diferentes tramos a 5, 7, 9, 20 y 24 años, refinanciables y con una estructura flexible, que dispone de un período de carencia. Cabe recordar que el Club comenzará a amortizar la operación una vez hayan finalizado las obras del Estadio, con los ingresos generados por el Spotify Camp Nou, que se prevé que sean de unos 247 millones aproximadamente"