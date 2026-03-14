FC BARCELONA
El Barça se reencuentra con Martínez Munuera, el árbitro del gol anulado a Cubarsí en el Metropolitano
La Federación Española de Fútbol ha designado al colegiado valenciano para el partido de este domingo contra el Sevilla en el Spotify Camp Nou
El Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española de Fútbol ha informado este sábado que Juan Martínez Munuera arbitrará el partido entre el FC Barcelona y el Sevilla FC de este domingo 15 de marzo en el Spotify Camp Nou (16.15 horas), correspondiente a la jornada 28 de LaLiga EA Sports 2025/26.
El colegiado del comité valenciano será el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, con Eliana Fernández y Miguel Martínez como árbitros asistentes y Javier Iglesias Villanueva en el VAR. Martínez Munuera coincidirá con el Barça por primera vez desde la ida de las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético de Madrid (4-0), partido en el que anuló a instancias del VAR un gol muy polémico a Pau Cubarsí.
Si en ese momento la controvertida decisión ya fue considerada muy importante para el devenir de la eliminatoria, el resultado del partido de vuelta aún le otorgó más trascendencia. Cabe recordar que el equipo de Hansi Flick se quedó a un solo gol de forzar la prórroga y evitar la eliminación en la Copa del Rey.
Los registros de Barça y Sevilla con Martínez Munuera
Con Martínez Munuera como árbitro, el Barcelona tiene un balance de 22 victorias, 6 empates y 7 derrotas en 35 encuentros. Esta temporada, además del enfrentamiento ante el Atlético de Madrid mencionado, el valenciano fue el árbitro principal del triunfo blaugrana contra el Real Oviedo a finales de enero (3-0).
El Sevilla, por su parte, presenta buenos registros con Martínez Munuera: 20 victorias, seis empates y 10 derrotas en 36 compromisos. Aunque los números son peores que los del Barça, es importante remarcar que estamos hablando de un equipo que, en los últimos años, no ha estado entre los mejores de la Liga y ha sufrido para encadenar resultados positivos.
- El Barça ya conoce el precio de Bastoni: el Inter, abierto a venderle
- El Superordenador de OPTA actualiza el campeón de la Champions: podio para el Barça y subidón del Madrid
- ¿Puerta abierta del Barça a Balde?
- El sprint final de Bardghji en el Barça, con ofertas encima de la mesa
- La otra perla de La Masia que puede debutar con Flick
- Las claves de Vuskovic, el central del futuro que sigue el Barça: 'Encaja en el sistema de Flick. Tiene una mentalidad increíble a los 19 años
- Falcao, exjugador del United, sobre Van Gaal: 'Me humilló, a mí y a Valdés. Me tocó tragar veneno
- Última hora sobre la Finalíssima: la nueva propuesta de Argentina