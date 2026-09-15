Reencuentro con Jorge Salinas, el lateral que el Barça no consiguió fichar

El de Jorge Salinas fue uno de los nombres más recurrentes del pasado mercado de fichajes. Un joven lateral zurdo, de vocación ofensiva, que la dirección deportiva del Barça intentó fichar, pero se encontró con la firme oposición del Racing de Santander. El club cántabro se remitió a la cláusula de rescisión del jugador, de 16 millones de euros, y no hubo manera de negociar. Los azulgranas, aunque hicieron oferta y ofrecieron en el 'pack' a algunos canteranos, se quedó lejos de las pretensiones racinguistas. Tampoco pudo ficharlo el Atlético de Madrid, pese a quedarse cerca (propuesta de 14 millones) ni el Manchester United. Salinas se quedó en Santander y este miércoles (21.30 horas) será una de las grandes amenazas para el Barça en el partido liguero en el Spotify Camp Nou.

El acuerdo Barça-Racing por Salinas bloqueado por un desacuerdo entre los clubs / SPORT

Salinas llega al coliseo azulgrana después de una actuación muy destacada en la victoria por 2-1 contra el Deportivo Alavés. Dio la asistencia del segundo gol local a Zabiri (al principio no se la concedieron desde LaLiga, pero después rectificaron) con un talentoso pase hacia atrás y mejoró muchísimo las prestaciones del anterior partido contra el Rayo Vallecano (3-2). El técnico, José Alberto López, le mantuvo la confianza y el futbolista, de 19 años, le respondió en el verde. No se ha perdido ni un solo minuto en las cinco jornadas que se llevan disputadas.

Asistencia y susto

Salinas también fue protagonista ante el Alavés por un choque de cabezas involuntario con el futbolista blanquiazul Aitor Mañas, quien, en su intento de rematar, se llevó la peor parte. El delantero madrileño sufrió una conmoción cerebral, tuvo que ser hospitalizado y ya fue dado de alta, pero no reaparecerá hasta después del parón de selecciones.

El delantero del Alavés Aitor Mañas es atendido tras sufrir un choque con Jorge Salinas, del Racing de Santander / EFE

El Barça no le pierde la pista a Jorge Salinas, que tiene contrato con el Racing hasta 2029. Desde la negativa racinguista, durante este tiempo ha llegado Joao Cancelo para ocupar el carril izquierdo (ya estaba previsto), ha explotado en esta demarcación otro diestro, el canterano Xavi Espart, y el único lateral zurdo nato, Alejandro Balde, se ha visto relegado a un plano residual y no ha sumado ni un solo minuto.

Compañero de Xavi Espart en la sub-19

El Racing de Santander seguirá inflexible en su postura, así que la única posibilidad (si no cambian las cosas) para Jorge Salinas de pisar el Spotify Camp Nou será este miércoles con la camiseta del equipo rival. Un partido en el que el santanderino estará en el foco y a quien habrá que vigilar de cerca sus peligrosas subidas por la banda.

Jorge Salinas es de la misma generación, la de 2007, que Lamine Yamal, Pau Cubarsí, Marc Bernal... y Xavi Espart. Precisamente, con el de Vilassar ha coincidido en 11 partidos entre la selección sub-18 y la sub-19 de España. Entre ellos, la final de la Eurocopa del pasado mes de julio contra Alemania que dio el título a la Rojita. El cántabro fue el lateral izquierdo titular y el catalán, el pivote defensivo. Ahora, ambos juegan en la misma posición.