El Barça no recuperará su primer escudo en la camiseta 2027-28

El FC Barcelona no se plantea recuperar el primer escudo de la historia de la entidad en la camiseta de la temporada 2027-28. Así lo ha podido confirmar SPORT de fuentes del club, después de que el portal especializado en equipaciones 'Footy Headlines' avanzara que Nike podría apostar por recuperar el emblema utilizado por el Barça entre 1899 y 1910.

La información generó expectación por la posibilidad de que la primera equipación del próximo curso incorporase por primera vez en la historia del primer equipo aquel escudo, inspirado en el de la ciudad de Barcelona y utilizado durante los primeros años de vida de la entidad. Sin embargo, desde el club blaugrana niegan que exista actualmente un proyecto en este sentido y aseguran que la camiseta mantendrá el escudo que utiliza el Barça en la actualidad.

'Footy Headlines' había avanzado que las posibilidades de recuperar el emblema histórico eran "muy altas", aunque también advertía de que el diseño todavía podía sufrir modificaciones antes de su lanzamiento, previsto para el verano de 2027. La información apuntaba a una camiseta con una combinación de tonos azul oscuro y granate profundo, acompañados por detalles en amarillo.

Pese a los rumores, el Barça no contempla, a día de hoy, sustituir su escudo actual por el primero de la historia del club. Por tanto, la posibilidad que avanzó 'Footy Headlines' queda descartada según las fuentes consultadas por SPORT.

Los colores de la camiseta del Barça de 27-28 / FootyHeadlines

El emblema original

El primer emblema del FC Barcelona fue utilizado desde la fundación del club, en 1899, hasta 1910. Durante aquellos primeros años, la entidad empleó un escudo inspirado en el de la ciudad de Barcelona. En 1910 se decidió crear un distintivo propio mediante un concurso que ganó Carles Comamala, dando origen al escudo que, con diferentes modificaciones a lo largo de las décadas, acabaría evolucionando hasta el actual.

La camiseta 2027-28 se encuentra todavía en una fase muy temprana de diseño y quedan meses hasta su presentación oficial, por lo que algunos elementos podrían cambiar. Lo que sí está claro, según ha podido confirmar SPORT, es que el escudo no será uno de ellos: el Barça seguirá luciendo su emblema actual en la primera equipación.