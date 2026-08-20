El Barça podría recuperar el primer escudo de su historia

El FC Barcelona podría recuperar uno de los símbolos más antiguos de su historia en su camiseta de la temporada 2027-28. Según ha avanzado 'Footy Headlines', la próxima primera equipación diseñada por Nike podría incorporar el primer escudo que lució el club, una decisión que supondría una novedad histórica.

La información, publicada este jueves, todavía debe tomarse con cautela. Quedan alrededor de nueve meses para el lanzamiento de la camiseta y la propia fuente reconoce que el diseño definitivo todavía puede sufrir cambios. Sin embargo, 'Footy Headlines' asegura que las posibilidades de que el escudo histórico forme parte de la equipación son actualmente "muy altas".

El primer emblema del Barça fue utilizado desde la fundación del club en 1899 hasta 1910. Durante los primeros años, la entidad utilizó un escudo inspirado en el de la ciudad de Barcelona. No fue hasta 1910 cuando el club decidió crear un emblema propio mediante un concurso, del que salió vencedor Carles Comamala, autor del diseño que acabaría evolucionando hasta el escudo que conocemos actualmente.

Escudo del Barça desde 1899 hasta 1910 / SPORT

La recuperación de aquel símbolo conectaría directamente con los orígenes del FC Barcelona. De confirmarse, sería además la primera vez que una camiseta del primer equipo incorpora oficialmente aquel primer escudo como elemento central de su diseño.

Una camiseta de tonos blaugrana oscuros

Más allá del escudo, ya se conocen algunos detalles de la paleta de colores de la futura equipación. Nike apostaría por una combinación de 'Blue Void' y 'Deep Garnet', dos tonalidades oscuras de azul y granate que formarían la base de las tradicionales franjas blaugrana.

El 'Mineral Yellow' completaría la propuesta y estaría presente en el logotipo de Nike y en diferentes detalles de la camiseta.

Los colores de la camiseta del Barça de 27-28 / FootyHeadlines

La elección de los colores también tendría continuidad con la equipación 2026-27. La actual camiseta utiliza hasta seis tonalidades diferentes de azul y rojo, entre ellas precisamente 'Blue Void' y 'Deep Garnet', aunque la propuesta para 2027-28 se quedaría con las versiones más oscuras de ambas gamas.

El lanzamiento de la nueva primera equipación está previsto para principios del verano de 2027. Hasta entonces, el diseño seguirá sujeto a posibles modificaciones y el regreso del primer escudo del Barça todavía no puede darse por oficial.

De confirmarse, Nike recuperaría así un elemento de los primeros años de vida del club para una camiseta que, por ahora, apunta a combinar tradición, colores clásicos y un homenaje directo a los orígenes del FC Barcelona.