El Barça recupera el vértigo

Doce minutos tardó el Barça en explicarle al Elche que no era buen día para visitar Barcelona. Los blaugrana saltaron al césped a calentar con ocho puntos menos que el Real Madrid y tercero en la clasificación, superado también por el Villarreal. Inmerso también en dudas tras caer en el Bernabéu e instalado en un "shit october" preocupante por los resultados, pero sobre todo por las sensaciones. El contexto, con una plaga de lesiones de la que aún no se intuye el final, y la guadaña arbitral sobrevolando a la plantilla, no ayuda a reconocerse en el espejo, pero Flick lo ha dicho mil veces: sin excusas.

Así que la mejor forma de espantar fantasmas era arrancar de la manera en que lo hizo ante los ilicitanos, al que Eder Sarabia le cambió el dibujo mostrándose algo crecido con un sistema más ofensivo. Pareció, incluso, una forma de perderle el respeto a los blaugrana, de ir un poco de sobrado. Y lo pagó caro porque se encontró con un Barça, de nuevo, veloz, intenso, vertiginoso, rápido, preciso y con los ojos inyectados en sangre. Doce minutos que fueron un sopapo para el técnico del Elche.

Primero, a los nueve minutos, cuando Balde se la puso en el área a Lamine Yamal, liberado de cualquier yugo externo e interno, para recortar y, vestido de seda, ponerla con la zurda lejos del alcance de Iñaki Peña. Al segundo palo, su lado preferido. Tres minutos después, otro gol con cierto parecido, casi familiar, pero con distintos protagonistas. Fermín López, desde la izquierda, la envió a Ferran Torres, que, de primeras, batió a su ex compañero. Puro vértigo.

Un marcador corto al descanso

Hasta el descanso, hubo ocasiones de sobras para ampliar el marcador, para sentenciar el partido y marcharse al vestuario con una ventaja cómoda. La tuvo Lamine, Rashford, Fermín, incluso Koundé... No había manera y el Elche decidió presentarse al partido. Para ser justos, quien hizo acto de presencia fue Rafa Mir, saliendo desde su campo, ganándole metros a Araujo y firmando una definición de nueve de los grandes ante la que Szczesny, si no hubiera sido la víctima, habría aplaudido.

Ferran Torres, en la acción del segundo gol contra el Elche / DANI BARBEITO

Con el 2-1, Ferran Torres vio como Iñaki evitaba el tercero tras una asistencia enorme de De Jong. Y Lamine también tuvo el doblete en otra contra desbocada. Disparó alto. El Barça seguía apretando, respuesta madura ante el golpe recibido. Lo más positivo, lo que mejor define el primer tiempo, fue ver a los de Flick disfrutar, pasárselo bien, algo que esta temporada no ha sido habitual.

Rashford, en este escenario de idas y venidas que aceptó el Elche sin miedo, estaba en su salsa y no paró hasta ver puerta. Fermín López, vestido de crupier repartiendo ases, le regaló un gol que no subió al marcador por fuera de juego previo del canterano. Los dos insistieron más tarde con una jugada en aparencia menos cristalina, pero más dañina porque, esta vez sí, el balón acabó en la red. Lo hizo con violencia tras un zurdazo sin ángulo del inglés. Los dos goles de distancia volvían a hacer justicia pese a que, entre ambas jugadas, Rafa Mir casi repite ante Szczesny.

Flick empezó a repartir minutos y, sobre todo, esfuerzos entre los titulares: se marcharon Fermín López, Rashford y Balde; entraron Dani Olmo, Lewandowski y Gerard Martín. Hacía demasiado tiempo que los cambios no se usaban para gestionar descansos, imprescindible en una plantilla corta que quiere volver a ganar. Lamine Yamal, en cambio, siguió sobre el césped hasta el 88'. Buena señal. El de Mataró buscó el doblete sin descanso, entregado a las idas y venidas provocadas, y ahora ya sí toca hablar de él, por la ausencia de Pedri, cuyo nombre aún no había aparecido en esta crónica que acaba aquí.