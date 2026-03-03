El Barça recupera a Neymar para la remontada

"1% de posibilidades, 99% de fe": Este es el lema que han rescatado en el vestuario blaugrana que se hizo popular antes del famoso 6-1 al PSG. Entonces se aprovechó una campaña de Nike para lanzar el mensaje positivo de la remontada. La imagen de Neymar fue icónica y entre la actual plantilla del Barça han querido reutilizar esta lema para levantar otro 4-0.

Raphael Dias Belloli en la red social X ha calcado este mensaje y ha añadido en catalán "Comptem amb tu". Este mensaje de Raphinha de 'contamos contigo' es un guiño para la afición que tiene que jugar el papel de ser el jugador 12 para que los jugadores blaugranas vuelen hacia la remontada.

En Instagram, Lamine Yamal Nasraoui clonó el mensaje y en este caso lo publicó en catalán: "1% de possibilitats, 99% de fe". Un mensaje que, obviamente, no necesita de ninguna traducción para que llegue a todo el mundo.

El vestuario del Barça se aferra a la remontada y quieren replicar lo que logró el equipo de Neymar, Messi y Luis Suárez. Ahora no hay un tridente así pero Raphinha y Lamine junto con Pedri, Ferran y el resto de futbolistas lo darán todo para intentar plantarse en la final de la copa.

Lamine Yamal cree en la remontada / Instagram

"Mientras tenga un 1% de posibilidades tendré un 99% de fe". Esto es lo que dijo literalmente Neymar un día después de perder (4-0) en Paris en el 2017.

El gol de Sergi Roberto y el 6-1 final forma parte de la historia del Barça y de las remontadas más épicas que nunca se han visto. El 99% de fe se impuso entonces al 1% de las posibilidades. Entre los jugadores del Barça hay confianza en repetir esta gesta.