El Barça recupera otro efectivo para la Champions

El Barça regresó esta mañana a los entrenamientos tras vencer ayer al Elche en Montjuïc por 3-1. La sesión, planificada para descargar piernas, reunió a los futbolistas con menos minutos y a los suplentes, mientras que los titulares trabajaron en el gimnasio para dosificar cargas.

Según ha podido saber SPORT, Christensen ha vuelto este lunes con el grupo. El defensa danés completó una sesión de baja intensidad junto a la mayoría de compañeros que no participaron o lo hicieron de inicio en el banquillo ante el Elche.

Su retorno llega después de varios encuentros ausente: primero por una indisposición y, más tarde, por una lesión muscular que le impidió entrar en las últimas convocatorias. Christensen se ha perdido tres partidos, ante Olympiacos, Real Madrid y Elche. El danés está con buenas sensaciones y, si no hay pasos atrás, entrará en la convocatoria del miércoles.

Quien no ha regresado todavía es Joan García. En el club consideran prematuro que se sume al trabajo colectivo, más con el viaje a Brujas del martes. No tendría sentido reaparecer este miércoles y perderse los dos siguientes entrenamientos pues el equipo estará en Bélgica.

En el mejor escenario, el portero de Sallent se incorporará a finales de esta semana o a inicios de la próxima, siempre que la evolución sea la adecuada. Flick ya anunció que no cuenta con él hasta después del parón de selecciones con el partido frente al Athletic Club del 22 de noviembre y, sobre todo, el de Stamford Bridge frente al Chelsea tres días después.

Quien ya se está convirtiendo en un habitual es Xavi Espart. El lateral derecho del Barça Atlètic volvió a participar en la sesión con el primer equipo. Se trata de un jugador que gusta mucho a Flick, que está recurriendo a él en estas semanas de lesiones para completar los entrenamientos y podría repetir convocatoria, como en las últimas jornadas. En el club valoran su proyección, el trabajo diario y su implicación con el grupo.