El Barça recupera un arma en desuso: el mejor dato desde Messi

El adiós de Messi dejó muchos vacíos, y uno de ellos fue la efectividad en los tiros libres. El argentino era el rey absoluto a balón parado, llegando a anotar 50 goles de falta en toda su carrera con el FC Barcelona. Desde su marcha en el verano de 2021, el equipo se quedó huérfano en esta faceta. El aficionado culé tuvo que esperar mucho tiempo para volver a celebrar un gol de falta de su equipo; de hecho, han tenido que pasar cinco años para volver a ver una cifra récord que, sin ser un gran número, es la más alta desde que el astro argentino se marchó.

El gol de Raphinha ante el Betis supuso el tercero de la temporada, superando así el mejor registro desde la campaña 21/22, la primera de la era post-Messi. Los otros dos tantos que han llegado a lo largo de este curso nacieron de las botas de Marcus Rashford: uno con el recuerdo aún fresco, pues fue el que abrió la lata ante el Madrid la noche en la que el Barça se proclamó campeón de Liga, y el otro, el 28 de enero ante el Copenhague en Champions.

Rashford lanza la falta que acabaría en el primer gol ante el Madrid / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

Si rebobinamos, las estadísticas son alarmantes: el Barça no logró marcar de falta en toda la temporada 21/22 (15 intentos) ni en la 22/23 (20 intentos). En septiembre de 2023 llegó el primer gol de falta post-Messi, obra de Ferran Torres en una victoria por 5-0 ante el Betis. Aquella misma temporada (23/24), Lewandowski sumó otro ante el Valencia, cerrando el curso con un total de 21 intentos. En la 24/25, la primera de Flick, la historia no mejoró demasiado: solo Pablo Torre, ante el Sevilla, logró el único gol de falta de la temporada en un total de 27 intentos.

La falta de un especialista

El problema radica, aparte de la obviedad de haber tenido en tus filas al que posiblemente sea el mejor tirador de faltas de la historia, en la falta de un especialista. Apenas ha habido un jugador que haya repetido como goleador de falta en estos últimos tres años.

Messi, instantes antes de anotar el gol de falta ante el Liverpool en 2019 / Enric Fontcuberta / EFE

Solo Rashford ha despuntado este curso como el auténtico especialista por el rol que ya tenía en el Manchester United; él ha sido el encargado cada vez que ha estado en el campo. Además, ni siquiera se sabe si seguirá el año que viene, por lo que el Barça podría volver a encontrarse con el mismo problema.

Raphinha también se había postulado como uno de los ejecutores habituales, aunque hasta ayer, y después de tres años, no llegó su primer tiro libre directo a la red rival. Lamine Yamal podría ser el heredero natural, y de hecho ya se pide los balones, pero aún tiene esa cuenta pendiente en su casillero.

El Barça ha superado su mejor marca de faltas desde el adiós de Messi. Una cifra en cierto modo baja, sí, pero significativa por la sequía que se arrastraba y de la que tanto se hablaba. Aun así, la asignatura de encontrar a un lanzador fijo sigue pendiente. Lamine podría ser el elegido en el futuro, pero de momento, la sombra y el vacío de Messi no paran de alargarse. Tampoco en esto.