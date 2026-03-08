El Barça recuerda al Dr. Miñarro en el primer aniversario de su fallecimiento

El FC Barcelona recordó este domingo al doctor Carles Miñarro en el primer aniversario de su fallecimiento. El club azulgrana publicó un mensaje en sus canales oficiales y redes sociales para mantener viva la memoria de quien formó parte de los servicios médicos de la entidad: “Hoy, 8 de marzo, se cumple un año desde que nos dejó el Dr. Carles Miñarro. Siempre en nuestro recuerdo”.

El homenaje llega doce meses después de una noticia que sacudió al vestuario azulgrana y al entorno del club. Miñarro falleció de forma repentina el 8 de marzo de 2025, horas antes del partido de Liga que el Barça debía disputar frente a CA Osasuna. El encuentro fue suspendido tras conocerse la noticia, en una jornada marcada por la conmoción dentro del equipo y del propio club.

Miñarro llevaba años vinculado al Barça y era una figura muy reconocida dentro de la estructura médica. Médico especializado en medicina del deporte, se incorporó a la entidad en 2017, inicialmente trabajando con la sección de fútbol sala. Con el paso de los años fue ampliando responsabilidades hasta integrarse en el equipo médico del primer equipo masculino.

Dentro del organigrama sanitario del club trabajaba junto al jefe de los servicios médicos, Ricard Pruna, participando en el seguimiento diario de los futbolistas, la prevención de lesiones y el control físico de la plantilla.

Quienes trabajaron con él destacaban su cercanía con los jugadores y su implicación en el día a día del equipo, una figura habitual en la dinámica interna del vestuario azulgrana. El entrenador azulgrana, Hansi Flick, destacó que era "una pieza muy importante" tanto en el trabajo diario como en el equilibrio del equipo.

Antes de llegar al Barça, Miñarro había desarrollado buena parte de su trayectoria en el ámbito del deporte de alto rendimiento. Ejerció como médico en clubes catalanes como el Terrassa FC y el CE Sabadell FC, además de colaborar con la unidad médica del Centre d'Alt Rendiment de Sant Cugat, uno de los centros de referencia del deporte español.