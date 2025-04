El Barça reclamó un penalti a Cubarsí que pudo ser el 2-0

La primera parte de la final de la Copa del Rey entre el Barça y el Real Madrid acabó con victoria mínima de los azulgranas por 1-0, que podría haber sido más amplia si De Burgos Bengoechea hubiera señalado un posible penalti de Dani Ceballos sobre Pau Cubarsí en el minuto 43.

Dani Olmo lanzó un córner desde la izquierda del ataque blaugrana muy cerrado al primer palo que se paseó entre un bosque de piernas hasta que Rüdiger desvió la pelota que se estrelló en el segundo poste antes de salir despedida. Pau Cubarsí, intuyendo la trayectoria del esférico, se lanzó con todo a intentar el remate, pero su marcador, Dani Olmo, lo agarró por la camiseta impidendo que pudiera conectar un disparo.

Los jugadores reclamaron la acción, pero el juego siguió y no se señaló nada. Pedro Martín, experto arbitral, aseguró que es "bastante penalti, pero como los agarrones valen un día y otro no...". por su parte, el excolegiado Pérez Burrull en Radio Marca estimó: "No hay penalti de Ceballos a Cubarsí. Se agarran los dos".

Opiniones para todos los gustos, pero en cualquier caso no hubo revisión a fondo en el VAR y el Barça no tuvo la opción de aumentar su ventaja con una posible pena máxima.