El Barça recibió dos rojas en el banquillo ante el Alavés

Prácticamente todo fueron buenas noticias sobre el césped del Spotify Camp Nou. Segunda victoria seguida en el nuevo templo culé, líderes provisionales, la vuelta de Pedri y la de Raphinha al once... pero en el banquillo de Hansi Flick pasaron muchas cosas que pasaron algo desapercibidas durante el encuentro.

El Barça recibió dos tarjetas amarillas. Una de Bernal por una clara falta a un jugador del Alavés y una a Joan Garcia por perder tiempo en un saque de puerta. En cambio, vio dos rojas directas a dos miembros importantes del staff del entrenador alemán.

La primera fue en el minuto 65 tras una acción en la que Rashford pidió un penalti en una acción en la frontal del área. El inglés reclamó tímidamente, en cambio, el resto de sus compañeros no le siguieron en la reclamación. En el banquillo, José Ramón de la Fuente, el entrenador de porteros, sí que protestó la jugada y Miguel Ángel Ortiz Arias no le perdonó la expulsión.

El colegiado dejó seguir la jugada hasta que se paró varios minutos después y se marchó a la banda para enseñar la tarjeta. En el acta, Miguel Ángel Ortiz dejó claro el motivo de la roja: "Por protestar airadamente desde su área técnica al árbitro asistente número uno una de las decisiones tomadas durante el transcurso del encuentro".

El acta del FC Barcelona - Alavés / RFEF

La segunda tarjeta roja llegó casi al final del encuentro, con el 2-1 en el marcador. De hecho, esta segunda ni se vio en televisión. La roja fue, precisamente, para Marcus Sorg.

El segundo entrenador azulgrana protestó la amarilla a Joan Garcia por perder tiempo y el minuto extra que el colegiado añadió al partido por esa misma acción. En directo no vimos la tarjeta y una jugada después de la roja, Olmo sentenció el encuentro en el Spotify Camp Nou.

"Por salir de su banquillo realizando gestos y protestando al árbitro una de las decisiones tomadas durante el encuentro", explicó Miguel Ángel Ortiz en el acta del encuentro.

Los dos integrantes del staff no se podrán sentar en el banquillo culé ante el Atlético de Madrid la próxima semana.