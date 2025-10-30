El Barça recibe una propuesta para jugar un amistoso en Marruecos

En los despachos del Barça se cruzan muchas ideas durante la temporada, especialmente cuando el calendario europeo todavía dibuja varios escenarios posibles y las necesidades económicas aprietan. Así pues, según ha podido saber SPORT, el Barça ha recibido una propuesta en los últimos días para jugar un amistoso en Marruecos. El club maneja una propuesta concreta y en un principio solo se celebraría si el equipo cae en octavos de final de la Champions o en una ronda anterior. Si el equipo avanza —que es la meta lógica—, el viaje quedaría para después de terminar la temporada. Sin embargo, fuentes del club confirman a este periódico que se trata de una idea muy remota que a día de hoy no se contempla.

Este tipo de partidos aportan ingresos inmediatos, bien valorados en la directiva porque ayudan a aliviar las cuentas y a cumplir con el Fair Play. En el vestuario, los jugadores entienden el trasfondo y son conscientes que son partidos que sirven para mejorar la economía del club, aunque no es el plan que más les seduce. Tras un calendario cargado, un desplazamiento largo para disputar solo 90 minutos no resulta el escenario preferido, como ocurrió el verano pasado con la gira en Corea y Japón. Aun así, desde el club se pide un esfuerzo pues el dinero que se gana en este tipo de partidos puede marcar diferencias en el margen de maniobra del próximo mercado de fichajes.

Marruecos es un destino cercano, con mucha afición culé y a apenas hora y media en avión de Barcelona, pero el calendario y las decisiones técnicas siempre van por delante. Así pues, pese a que se trata de una opción que ha llegado en los últimos días a los despachos de Aristides Maillol y que no está 100% descartada, fuentes del club aseguran que el consenso no es total y no hay el convencimiento, a fecha de hoy, de que esta propuesta vaya a salir adelante.