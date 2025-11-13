El Barça recibe una propuesta para hacer la gira de pretemporada en Brasil

El Barça es un club que despierta una pasión enorme y, cada verano, son muchas los países del mundo que sueñan con recibir al equipo durante la pretemporada. Varios promotores contactan de manera informal con la entidad azulgrana para mostrar su interés y ofrecer instalaciones, apoyo logístico y propuestas económicas pero finalmente solo uno de esos lugares será el elegido para acoger la gira estival.

Según ha podido saber SPORT, una de las varias opciones que el club tiene sobre la mesa para el verano de 2026 es Brasil. En el Barça se valora muy positivamente que se trate de un territorio con una cultura futbolera intensa, con aficionados muy comprometidos y que, además, nunca ha tenido la oportunidad de ver al equipo entrenando y disputando partidos en directo. Esa combinación lo convierte en un candidato atractivo. Aun así, no es la única alternativa: también han llegado propuestas desde otros puntos de Sudamérica, así como de Japón y Estados Unidos, donde se han celebrado las dos últimas giras del conjunto azulgrana.

Aún en fase embrionaria

Uno de los aspectos que el cuerpo técnico y los jugadores consideran clave es minimizar los desplazamientos internos. La idea es evitar encadenar varios vuelos dentro del mismo territorio, algo que puede resultar agotador y afectar al descanso, un factor esencial para preparar bien la temporada. Por eso, cualquier plan de viaje debe garantizar que los trayectos sean lo más cortos y cómodos posible.

Conviene remarcar que todo se encuentra en una fase muy temprana. El club está recopilando propuestas, escuchando ofertas y analizando opciones sin haber entrado todavía en una negociación formal con ningún promotor. Más adelante se evaluará qué destino es el más adecuado tanto a nivel económico como en términos de bienestar para la plantilla. No es una decisión que vaya a resolverse pronto, pero estas son algunas de las alternativas que han llegado al Barça para organizar la pretemporada de verano de 2026.