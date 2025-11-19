El Barça recibe la primera oferta por Ter Stegen

Comienzan los movimientos de calado entorno a Marc-André Ter Stegen. El mercado de invierno se acerca y llegó la hora de la verdad para el desenlace a la incómoda situación del portero en la plantilla blaugrana con todos los escenarios abiertos. El Barça está dispuesto a abrirle la puerta en enero si el guadameta así lo desea y ya se ha recibido la primera propuesta oficial: el Besiktas está en disposición de asumir su ficha hasta finales de temporada incluyendo una opción de compra no obligatoria a finales de curso por un valor de unos 8 millones de euros, que es su tasación actual en el mercado. Por ahora, no se ha avanzado nada a la espera de que seguramente lleguen más propuestas en las próximas semanas y de la decisión final del propio portero.

El Besiktas, según informa 'Fanatik', tiene claro que el gran objetivo de mercado para paliar su crisis deportiva es firmar a Ter Stegen. Necesitan un portero dado el bajo rendimiento de su veterano cancerbero Mert Gunok y en el club turco tienen claro que la opción más fiable de presente y futuro es el alemán del Barça. En verano, tanto Besiktas como Galatasaray preguntaron ya por su situación, pero sin ir más allá por la negativa del alemán a salir y, luego, por su lesión que acabó en el quirófano. La directiva del Besiktas estaría en permanente contacto con el Barça y con el entorno del portero para intentar avanzar en el asunto.

Mucho ha tenido que ver en este interés el director deportivo del Besiktas, el alemán Eduard Graf que ha realizado buena parte de su carrera profesional en el Borussia Dortmund. Es la baza que está intentando jugar el Besiktas para convencer a Ter Stegen y su entorno que el club turco es el escenario ideal para que tenga minutos de titular asumiendo galones tanto en la competición nacional como en la Europa League. Y en verano le darían libertad para que decidiera su futuro.

Ter Stegen, por ahora, no ha movido ficha. Su próximo objetivo es reintegrarse a los entrenamientos de forma total con el primer equipo y recibir el alta médica, algo que está previsto para mediados del mes de diciembre. Su prioridad ha sido la recuperación y una vez logrado este objetivo, el alemán ya se sentará para definir su futuro. Su primera opción siempre ha sido el Barça, pero si aquí sigue teniendo bloqueada la posibilidad de jugar, ahora sí podrían abrirse escenarios de una posible salida pactada y beneficiosa para su carrera deportiva.

Y aquí será importante los proyectos deportivos y económicos que tenga sobre la mesa. El Besiktas ya ha dado el paso y algún club de la Premier podría hacer lo propio en los próximos días. Con las cartas encima de la mesa, el alemán decidirá y lo más probable es que su salida sea a través de un préstamo para regresar en el mes de junio. Ter Stegen tiene contrato con el Barça hasta el 2028 y no piensa renunciar a él. Por el momento, la solución sí que serviría para que pudiera jugar y accediera así a la titularidad con la selección alemana de cara al próximo Mundial.

En el Barça no van a forzar las cosas. Y más, teniendo en cuenta que se ha sufrido mucho con la lesión de Joan García. El polaco Szczesny no ha estado a su mejor nivel y eso ha repercutido en el equipo. El club blaugrana espera un paso del alemán para abrirle la puerta, algo que no se ha producido a pesar de que hay ofertas.